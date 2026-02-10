Mircea Lucescu pleacă în Belgia! Detalii îngrijorătoare despre selecționer: ”Merge la un specialist în oncologie moleculară!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a confruntat cu o infecție cauzată de scăderea imunității organismului și a avut nevoie de internare. Situația tehnicianului s-a îmbunătățit, dar acesta va merge la un specialist în Belgia pentru a doua opinie.

Mircea Lucescu merge la un specialist în Belgia

, așa cum Horia Ivanovici a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu urmează să plece în Belgia săptămâna viitoare pentru a fi consultat de doctorul Ștefan Constantinescu.

”Ieri (n.r. – luni) a ieșit din spital. E clar că, dacă i-au dat drumul, l-au externat, înseamnă că lucrurile merg bine, că starea lui e bună. Stă câteva zile acasă, se pregătește să plece săptămâna viitoare la Bruxelles.

Merge pentru a afla o a doua opinie de la un specialist de renume mondial, un român, spre bucuria noastră, un compatriot care are și cetățenie belgiană”, a declarat Ovidiu Ioanițoaia, la .

Cine este profesorul care îl va consulta pe Lucescu

Selecționerul României va fi văzut în Belgia de doctorul Ștefan Constantinescu, unul dintre primii medici specializați în oncologie moleculară. Acesta a absolvit facultatea la București și și-a luat specializări în marile instituții ale lumii.

”E vorba despre prof. dr. Ștefan Constantinescu, 61 de ani, care a terminat Facultatea de Medicină la București, ‘Carol Davila’, în 1988. A plecat între timp la specializări, are una la Memphis, în Tennessee, una la Cambridge, în Massachusetts.

Este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven, la 20 de kilometri de Bruxelles, universitate fondată la 1425. Consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles”, a spus Ioanițoaia.

De ce mai vrea Mircea Lucescu încă o opinie

Dornic să se întoarcă cât mai repede la muncă, mai ales că barajul pentru Cupa Mondială bate la ușă, Mircea Lucescu și-ar fi dorit să meargă chiar mai repede în Belgia, însă nu a putut fi programat decât pentru săptămâna viitoare.

”Mircea Lucescu ar fi vrut să se ducă mai repede, pentru că are treabă, vine barajul cu Turcia, dar nu erau locuri disponibile atât de rapid. Profesorul Constantinescu l-a programat abia săptămâna viitoare. Merge selecționerul pentru a afla o altă opinie, pentru a se lămuri ce afecțiune are și cât de serioasă este.

La București, părerile sunt oarecum împărțite și să sperăm că prof. dr. Ștefan Constantinescu va ajunge la o concluzie mulțumitoare din punctul de vedere al pacientului. Starea lui Mircea Lucescu este bună. Dacă n-ar fi fost, nu l-ar fi lăsat să plece din spital, medicii sunt precauți. El vrea să afle, cum se spune, un ‘second opinion’”, a afirmat Ovidiu Ioanițoaia.

Va rămâne Mircea Lucescu la cârma naționalei pentru barajul cu Turcia?

Starea de sănătate a selecționerului României i-a îngrijorat pe conducătorii FRF, ținând cont că pe 26 martie naționala va întâlni Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. Președintele Răzvan Burleanu a anunțat cu privire la posibilitatea ca Lucescu să fie pe bancă la baraj.

”Am avut o discuţie cu domnul Lucescu înainte să fie externat. O să discutăm pe 20 februarie dacă va putea să stea pe banca echipei naţionale. Domnul Lucescu se simţea foarte bine, dar ţinând cont de vârsta dumnealui, de experienţa medicală complicată, domnul Lucescu are nevoie de o a doua opinie.

Așa că am stabilit data de 20 februarie prin care să prioritizăm starea de sănătate a domnului selecţioner și până la baraj să avem selecţioner. Toți selecţionerii știu foarte bine, niciodată nu am discutat cu altcineva atâta timp cât selecţionerul era sub contract.

La fel stau lucrurile și în acest moment. Toate lucrurile acestea le vom putea face după 20 februarie dacă domnul Lucescu nu va putea sta pe banca tehnică”, a precizat Burleanu.