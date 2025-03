Mircea Lucescu, povești extraordinare cu Gică Hagi: ”I-a pus la punct pe toți. Mi-am dat seama că e numărul 1”. Video

În prezența unor nume mari ale fotbalului românesc, printre care Gică Popescu, Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu, Florin Răducioiu, Ioan Andone, Dorin Mateuț, Marius Lăcătuș, Mircea Lucescu, Ciprian Marica, Bogdan Stelea, Ionel Ganea, Miodrag Belodedici, Emil Săndoi sau Aurel Țicleanu, Gică Hagi .

Mircea Lucescu, discurs fabulos la lansarea cărții lui Gică Hagi

Invitat în finalul evenimentului organizat în sala Aula Magna de la Academia de Studii Economice din București să-i pună o întrebare lui Hagi, actualul selecționer al României a luat microfonul și a spus câteva povești incredibile care îi leagă.

ADVERTISEMENT

”Lui Gică nu pot să-i pun niciun fel de întrebări. Cred că cariera mea a fost influențată de prezența lui și a lui de prezența mea. A început la 17 ani cu mine. Ne-am întâlnit din nou pe la 25 de ani într-un moment dificil. A lăsat Real Madrid și a venit la Brescia.

A făcut doi ani extraordinari, a rămas în amintirea suporterilor din Brescia. Au mai trecut pe acolo: Guardiola, Baggio, dar toată lumea vorbește de Hagi pentru că se juca cel mai frumos fotbal.

ADVERTISEMENT

Era Brescia Romena, iar el era numărul 1. După Campionatul Mondial m-a rugat să îl las să plece. I-am zis ‘Du-te Gică’, chiar dacă eu construisem echipa în jurul lui. Ne-am mai întâlnit la 35 de ani, în final de carieră.

Eu i-am zis: ‘Gică, nu poți să te lași, ești într-o formă bună’. El a zis că nu, că trebuie să plece când e cel mai bun. Cele 5 campionate câștigate de Galatasaray i se datorează lui Gică Hagi”, a declarat Lucescu.

ADVERTISEMENT

Hagi, intervenție genială în autocarul lui Galatasaray

Actualul selecționer al naționalei României a rememorat un moment antologic petrecut la scurt timp după instalarea sa la Galatasaray în care Hagi l-a pus la punct pe un coechipier turc pentru că a fost lipsit de respect.

ADVERTISEMENT

”Gică n-a fost așa. Gică a fost și talent și tot ce a însemnat o echipă de fotbal. A plecat cu un talent deosebit, bazat pe talentul lui, calitățile biologice, dar și-a construit cariera. L-am simțit că poate să devină un jucător care poate duce mai departe absolut tot ce oamenii își doresc. A crescut și ușor-ușor a devenit un lider.

A devenit un jucător cu personalitate mare și de acolo a fost foarte ușor să devină un lider. Nu e numai cum zice el. Un om cu un suflet extraordinar. Vă zic. După ce Giovanni m-a dus la Galatasaray, a fost primul antrenament, ei erau plecați la Campionatul European. Eu făceam amicale cu jucătorii tineri, exact în acea vară când am jucat Supercupa Europei.

Se întorc ei și după antrenament ne-am suit în mașină. Și unul dintre băieții turci… i-am făcut observație, era cu telefonul. El se scoală, obraznic, aoleu. S-a sculat Gică și i-a zis: ‘Bă nu îți e rușine, e antrenorul nostru!’ I-a pus la punct pe toți. Mi-am dat seama că e numărul 1. El vorbea turcă”, a povestit el.

Moment senzațional la o partidă cu Real Madrid

Mircea Lucescu a mai povestit și alte întâmplări haioase pe care le-a avut cu Gică Hagi și a mărturisit că cea mai mare calitate a acestuia este faptul că iubește fotbalul mai mult decât orice.

”Jucam cu Real Madrid. Era 2-0 la pauză. Am venit la cabină și i-a făcut observație lui Gică. S-a enervat, și-a dat ghetele jos, să se dezbrace. Imediat lângă el l-a văzut Jardel, să facă același lucru, cu toate că nu îi făcusem observație. Intră un conducător să se ia de Gică. Amândoi, când am sărit la ăla știi cum a zburat din cameră? Nu s-a mai văzut. Am bătut 3-2. A făcut o repriză a doua incredibilă.

Al treilea eveniment, era la Brescia cu mine, nu știam cum să-l fac, juca în Divizia B, cu toate că era cel mai bun. Am jucat un meci la Verona. Ce m-am gândit eu? Nu-l bag. Și nu l-am băgat. Stătea în spatele meu și s-a supărat…

Era cu puțin timp înainte de Campionatul Mondial. După antrenamente îl puneam să alerge. Un alt jucător la valoarea lui ar fi putut să spună nu și făcea tot ce avea de făcut. Echipa dacă nu era eliminată de acel penalty cu Suedia, el era numărul 1.

Dar se întorcea în cabină și boscorodea furios, dar făcea antrenamentele. Arăta cât de mult iubea fotbalul. Asta e cea mai mare calitate a sa. Are o carieră incredibilă pe care trebuie să o aplaudăm, iar cei care pun la îndoială asta din când în când, să se rușineze pentru că este cel mai mare”, a încheiat .