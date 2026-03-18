Mircea Lucescu pregăteşte două surprize mari pentru barajul Turcia – România! Marea bombă vine pe poziţia de atacant. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Se apropie vertiginos barajul Turcia – România, programat pe 26 martie pe Beşiktaş Park din Istanbul. Dacă „tricolorii” reuşesc să se impună, vor juca „finala” pentru Campionatul Mondial din 2026 pe terenul învingătoarei din duelul Slovacia – Kosovo.

Atacantul Marius Coman, marea bombă a selecţionerului pentru barajul cu Turcia!

Mircea Lucescu se pregăteşte să anunţe lotul final pentru „dubla” care ne poate duce la Campionatul Mondial. Din informaţiile FANATIK, selecţionerul pregăteşte două mari surprize pentru meciul de la Istanbul.

ADVERTISEMENT

Marea bombă este convocarea atacantului Marius Coman de la UTA Arad. Având în vedere criza cu care se confruntă pe postul de vârf, Mircea Lucescu a luat decizia de a-l lua pe atacantul în vârstă de 29 de ani care a marcat patru goluri în 2026.

Va fi prima apariţie a lui Marius Coman la echipa naţională a României, indiferent de vârstă. A făcut parte din lotul lui CFR Cluj în sezonul 2017-2018, fiind campion al României şi a câştigat Cupa României cu Corvinul Hunedoara, în 2024.

ADVERTISEMENT

Kevin Ciubotaru, convocat după accidentarea lui Chipciu!

A doua convocare surpriză pregătită de Mircea Lucescu este cea a lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. Fundaşul stânga în vârstă de 22 de ani a debutat pe 9 octombrie 2025 în prima reprezentativă, în amicalul cu Moldova, unde a evoluat 45 de minute.

ADVERTISEMENT

Având în vedere , care va rata confruntările de la baraj, selecţionerul a hotărât să îl convoace pe Kevin Ciubotaru, ca variantă de rezervă pentru Nicuşor Bancu, fundaşul Craiovei fiind aşteptat să înceapă în primul „11”.

Mircea Lucescu a amânat cu o zi plecarea în Turcia

Naţionala României va face deplasarea în Turcia miercuri, pe 25 martie, cu o zi înaintea marelui meci de pe Istanbul Park. pentru a avea un antrenament în plus la Mogoşoaia pentru pregătirea meciului.

ADVERTISEMENT

Dacă vor reuşi victoria, „tricolorii” se vor întoarce imediat la Bucureşti şi de acolo vor pleca în Kosovo sau Slovacia, „finala” pentru Mondial fiind programată pe 31 martie, de la ora 21:45.