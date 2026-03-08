Sport

Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate! Cum a fost surprins la Rapid – Universitatea Craiova. Video

Mircea Lucescu, în tribune la meciul Rapid - Universitatea Craiova! Prima apariție publică a selecționerului după problemele de sănătate pe care le-a avut: cum a fost surprins
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță, Marian Popovici
08.03.2026 | 20:32
Mircea Lucescu prima aparitie publica dupa problemele de sanatate Cum a fost surprins la Rapid Universitatea Craiova Video
breaking news
Mircea Lucescu, în tribune la Rapid - Universitatea Craiova. Foto: Fanatik
Mircea Lucescu a fost prezent pe stadionul din Giulești la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, disputat duminică seară în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.

Mircea Lucescu, prezent pe stadionul din Giulești la meciul Rapid – Universitatea Craiova

Este prima apariție publică a selecționerului după problemele medicale pe care le-a avut recent. Antrenorul echipei naționale a ajuns în zona VIP a arenei giuleștene la câteva minute după începerea partidei. El a urmărit jocul alături de Anghel Iordănescu și Mihai Stoichiță, directorul tehnic din cadrul FRF.

Fără îndoială că „Il Luce” a dorit să urmărească acest meci de la fața locului și pentru a identifica anumite soluții de jucători care ar putea fi convocați la națională pentru barajul de Mondial cu Turcia de la Istanbul de pe 26 martie.

Ce jucători de la Universitatea Craiova ar putea convoca Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

De altfel, chiar în zilele premergătoare acestei partide din Giulești, Sorin Cârțu, președintele de onoare de la Universitatea Craiova, a spus în direct la FANATIK SUPERLIGA că în viziunea sa sunt mai mulți jucători de la echipa din Bănie care ar merita să fie luați în calcul în acest sens:

„Sunt doi jucători pe care naționala s-ar putea baza. Vorbesc despre Adi Rus și Screciu. Screciu a devenit mai matur și are niște reușite din forță, din forță explozivă. E un fundaș central cu viteză foarte bună. La fel, Rus e foarte bun. Nu luăm că alunecă la golul ăsta (n.r. în U Craiova – CFR 3-1), dar în general a avut prestații constante în compartimentul defensiv.

Chiar dacă nu sunt în primii 11, dar se poate baza nea Mircea pe ei ca prestație. Bancu e o prezență constanță la fundașul stânga. La meciul ăsta trebuie aleși jucători cu mare experiență. Îți trebuie jucători care să știe să abordeze partida asta. Și Baiaram are evoluții bune. (n.r. – Tudor Băluță?) Sigur că da. Sunt jucători la care te poți gândi dacă să facă sau nu față.

La noi te poți gândi și că avem experiența asta internațională, care a fost recentă, în Conference League. Am avut doar câteva momente în care am fost taxați, dar în rest am făcut față rigorilor internaționale. (n.r. Care sunt jucătorii pe care îi vezi la lot alături de Bancu?) Screciu, Rus, Baiaram, pentru că îl văd într-o revenire de formă”.

