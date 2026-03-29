Mircea Lucescu, prima reacție de pe patul de spital! Cum se simte selecționerul: „Urmează să fiu supus unor investigații”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, după ce a acuzat o stare de rău în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, iar mai apoi a leșinat. Selecționerul României, care nu va mai merge în Slovacia și va rămâne internat, a oferit prima reacție cu privire la starea sa de sănătate.

Cum se simte Mircea Lucescu. Prima reacție de pe patul de spital

Mircea Lucescu a început să se simtă mai bine imediat cum a urcat în ambulanță, însă, conform procedurii, a fost nevoie ca el să meargă la spital pentru mai multe investigații. Medicii i-au recomandat să nu facă deplasarea în Slovacia, întrucât are nevoie de odihnă, așa că în cele din urmă, el va rămâne internat la Spitalul Universitar.

ADVERTISEMENT

Naționala României va zbura în decursul acestei zile către Slovacia, acolo unde va disputa marți un meci amical, iar cel mai probabil pe bancă va sta Jerry Gane. Mircea Lucescu a oferit primele reacții după ce , așa cum și-ar fi dorit: „Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital”, a transmis actualul selecționer, conform

Ce diagnostic i-au pus medicii lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu nu a suferit o afecțiune gravă și nu a fost vorba de un preinfarct. Conform medicilor de la Spitalul Universitar, starea de rău a selecționerului de 80 de ani adică, mai pe scurt, pierderea bruscă și temporară a stării de conștiență, care a apărut în urma unei aritmii.

ADVERTISEMENT

„Unul dintre cele mai importante moduri în care aceste aritmii se pot manifesta este sincopa, adică pierderea bruscă și temporară a stării de conștiență. Un aspect mai puțin discutat, dar extrem de important, este influența stresului emoțional asupra inimii. Emoțiile intense – anxietatea, furia, frica sau chiar bucuria puternică – pot declanșa sau agrava aritmiile.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se explică prin activarea sistemului nervos simpatic, care crește frecvența cardiacă, favorizează instabilitatea electrică, poate precipita aritmii severe la un cord deja vulnerabil. În acest context, un pacient cu istoric cardiac complex poate prezenta un episod sincopal exact în momente de stres psihic intens”, a explicat doctorul Gabriel Crâșmariu pentru FANATIK.