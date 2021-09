Mircea Lucescu, prima reacţie după ce Dinamo Kiev a avut gol anulat în minutul 90+3: “A fost vina noastră”

Dinamo Kiev a fost aproape de victorie în meciul cu Benfica, . Mikola Shaparenko a marcat în minutul 90+3, însă golul a fost anulat după ce Anthony Taylor a analizat faza cu sistemul VAR.

La finalul meciului de la Kiev, Mircea Lucescu a oferit o primă reacţie şi a susţinut că remiza obţinută cu Benfica este un rezultat pozitiv. În plus, antrenorul român a vorbit şi despre faza din minutul 90+3, care i-a răpit victoria în primul meci european al sezonului.

Ce a spus Mircea Lucescu după ce Dinamo Kiev a avut un gol anulat în minutul 90+3

“Este un rezultat pozitiv. Am jucat împotriva unui adversar puternic, o echipă care investeşte mulţi bani în jucători. Am jucat bine în defensivă şi am aşteptat momentul nostru. Este păcat că golul din final a fost anulat. A fost o poziţie de ofsaid, e vina noastră.

Avem parte de o grupă grea. Vom lupta până la final pentru fiecare punct. Este important ca jucătorii mei să creadă în ei şi să-şi îmbunătăţească jocul la fiecare meci.

Când mă uit la fundaşii mei centrali, care au 19 şi 21 de ani (n.r. Zabarni şi Sirota), şi îi comparăm cu cei ai adversarilor, care au peste 30 de ani, înţelegi de ce spun că rezultatul este unul pozitiv”, a spus Mircea Lucescu la finalul meciului.

Mircea Lucescu şi Jorge Jesus, lăudaţi la finalul meciului

Frans Hoek, observatorul tehnic al UEFA pentru meciul Dinamo Kiev – Benfica 0-0, a avut cuvinte de laudă pentru cei doi antrenori la finalul partidei din Ucraina.

“A fost un meci tactic între doi antrenori cu mare experienţă. Ambii au avut un plan de joc bazat pe calităţile echipelor lor. Dinamo i-a lăsat posesia lui Benfica, dar a rămas periculoasă şi a încercat să dea lovitura pe contraatac şi din faze fixe. A fost la un pas de victorie pe final.

Benfica a avut o posesie de 64% şi ocazii, dar s-a şi apărat bine. Dacă luăm în considerare şansele avute de cele două echipe, rezultatul de egalitate este unul corect”, a notat Frans Hoek pentru site-ul UEFA.

Gafă uluitoare pe finalul meciului de la Kiev

pe finalul meciului Dinamo Kiev – Benfica 0-0. În minutul 82, arbitrul l-a eliminat pe Denis Garmash, după ce i-a arătat un cartonaş galben şi unul roşu. Acesta credea că-i mai arătase un galben jucătorului, însă doar îl avertizase verbal.

După câteva secunde, în care Mircea Lucescu a protestat vehement, Anthony Taylor şi-a dat seama de gafa făcută şi a notat doar cartonaşul galben. Astfel, Denis Garmash a rămas pe teren până la finalul meciului.

În prelungiri, Mikola Shaparenko l-a învins pe Odysseas Vlachodimos, însă golul a fost anulat după un ofsaid petrecut înainte de centararea din care jucătorul campioanei Ucrainei marcase. În celălalt meci al Grupei E, Bayern Munchen a învins-o, pe Camp Nou, pe Barcelona, scor 3-0.