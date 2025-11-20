Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit o primă reacție după ce tricolorii au aflat că vor juca împotriva Turciei în

Mircea Lucescu, optimist după tragerea la sorți. Ce spune selecționerul despre Turcia

e de părere că România are șanse să treacă de Turcia și a amintit de meciurile de senzație făcute de prima reprezentativă în trecut în fața viitoarei adversare.

„Reacțiile sunt normale. Fiecare antrenor nu se aventurează în declarații. În fotbal totul e posibil. Se pleacă de la 0-0. Fiecare dintre țările astea va încerca să își asigure calificarea. Nu va fi ușor. Au timp să se organizeze foarte bine. Ați văzut Bosnia cum a organizat meciul împotriva noastră, cu public, totul le-a fost la îndemână. Din punctul ăsta de vedere… fiecare vrea să ajungă la Mondial. Până la urmă, în fotbalul profesionist toată lumea încearcă să aibă de partea lor cele mai sofisticate mijloace pentru a obține victoria.

Cunoaștem Turcia. Eu, cel puțin, ca antrenor, i-am bătut în 1986 de două ori, 3-0 la Craiova și 2-1 la Izmir. A mai fost un 2-0 la Târgu Mureș. Ştim totul despre Turcia! ”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Mircea Lucescu despre fotbalul turc. Jucătorii care pot pune probleme României

„Il Luce” este sigur că duelul cu Turcia din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială va fi un adevărat test pentru selecționata de seniori. Antrenorul primei reprezentative a scos în evidență progresul uriaș înregistrat de viitoarea adversară a tricolorilor. Nea Mircea a pregătit și el, în trecut, naționala Turciei și a promovat la echipa mare mai mulți fotbaliști tineri care astăzi și-au făcut un nume în fotbalul european.

„Avem un avantaj. România are un ascendent moral și de rezultate în fața Turciei. Sigur, au crescut foarte mult. E o echipă agresivă. Au jucători care evoluează în străinătate, Arda joacă la Real Madrid, Çalhanoglu e important pentru jocul lor și e la Inter. Yildiz e la Juventus. Eu cunosc jucătorii pe care i-am promovat în echipa Turciei. Au crescut. Eu i-am format. Au trecut cinci ani de atunci și și-au asigurat locul în echipele lor.

Turcia, în ultimul timp, a făcut un salt important. Îl cunosc bine și pe Montella. Am jucat cu el pe vremea când eram la Șahtar, el era la Roma”, a mai spus Mircea Lucescu.

Mesajul pe care Mircea Lucescu l-a transmis jucătorilor după tragerea la sorți

Ba mai mult, selecționerul a spus clar că în următoarele luni jucătorii români trebuie să facă tot ce ține de ei pentru a evolua constant la echipele lor și pentru a fi în formă maximă la ora jocului cu Turcia, de pe 26 martie. Lucescu recunoaște că ar fi preferat un alt adversar din prima urnă.

În plus, antrenorul de 80 de ani cere o atmosferă mult mai bună în jurul echipei naționale de seniori. Mircea Lucescu e de părere că criticile primite de jucători în ultima perioadă nu pot decât să distrugă orice potențial progres.

„Problema e ce vom face noi în cele patru luni până la meciul din martie. Avem patru-cinci jucători în campionatul Turciei. Ei, în mod normal, ar trebui să se impună și să mențină nivelul ridicat al fotbalului românesc acolo, în campionatul lor. Și asta este extrem de important. Sigur, sunt mai multe detalii.

Aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar, având în vedere ce jucători sunt acolo. Partea aia de presă mă desființează. O să încerce iar. Sper să nu întoarcă această relație împotriva echipei naționale. Asta mă preocupă. Se va crea o atmosferă antiromânească.

Meciul trebuie pregătit de întreaga națiune românească, nu doar de mine. Nu mai putem merge pe un fond negativ și de critici… Nimeni nu s-a gândit în ce condiții am pierdut în Bosnia. Nu te gândești la arbitraj? Și astea fac parte din joc. Trebuie să ne apărăm propria echipă, propriii jucători și să nu îi atacăm. Asta duce la renunțarea lor. Trebuie și încurajări românești. Asta nu există la noi, totul e negativ. Nu se suportă succesul altora. Nu vorbesc de mine”, a adăugat selecționerul la FANATIK SUPERLIGA.

Mircea Lucescu a vorbit despre comentatorii care l-au criticat copios în meciul Bosnia – România

Mircea Lucescu a ținut să tragă un semnal de alarmă după criticile primite de jucătorii echipei naționale în presa din România și a ținut să îi mulțumească directorului FANATIK, Horia Ivanovici, care a remarcat mesajele critice ale comentatorului jocului cu Bosnia de săptămâna trecută.

„Rezultatul se obține și altfel, nu doar pe stadionul de joc. Băieții sunt dezamăgiți, sigur. Nu am câștigat meciul ăla. Analizam și partea tehnică, dar și opoziția. Ești primul jurnalist care i-a luat apărarea echipei naționale împotriva unor comentatori întotdeauna negativi, întotdeauna cu aprecieri răutăcioase. Doare. Ține asta de invidie, nu de profesie. Mi-a spus și mie cineva. Nu a fost prima oară. Tot ce e negativ atrage atenția. Dacă tragi atenția vin banii. Nu ne mai gândim la viitorul nostru.

Sunt niște probleme care, la vârsta mea… Pot să renunț eu la un moment dat. O să vedem. După tragerea asta la sorți se vor găsi deștepți care vor vorbi”, a continuat selecționerul României.

Cine pleacă cu prima șansă în meciul Turcia – România. Răspunsul lui Mircea Lucescu

La prima vedere, Turcia ar pleca cu un ușor avantaj în duelul decisiv din baraj, însă Mircea Lucescu a amintit la FANATIK SUPERLIGA și de un alt aspect extrem de interesant: istoricul întâlnirilor directe, unde tricolorii stau mai bine.

„Ei joacă acasă. Dacă ne luăm după faptul că avantajul terenului înseamnă foarte mult, avantajul este de partea lor. Dacă luăm în considerare istoria întâlnirilor Turcia – România, avantajul e net în favoarea noastră. Asta trebuie să înțeleagă băieții noștri”, e de părere selecționerul.

Avertisment pentru Ianis. Ce ar putea păți jucătorii români din Turcia înainte de meciul de la baraj

Un detaliu interesant este acela că foarte mulți fotbaliști români evoluează în acest moment în campionatul Turciei. Printre ei se numără și Ianis Hagi. Există riscul ca acești jucători să primească tot mai puține minute în următoarele luni pentru a fi scoși din formă, iar acesta este un scenariu la care Mircea Lucescu s-a gândit deja.

„Eu nu vreau să vorbesc despre asta, dar e o preocupare a mea. Nu e întotdeauna pozitiv. Dacă ei nu vor fi folosiți în campionat, ce facem? O calificare la un Campionat Mondial înseamnă enorm pentru întreaga națiune. Sunt îngrijorat că joacă acolo! Trebuie să fim extrem de tari, trebuie să îi încurajăm, că pot ajunge la cer. Trebuie să creăm o atmosferă puternică, care să ne ducă la un rezultat pozitiv”, a conchis Mircea Lucescu.