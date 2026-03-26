Mircea Lucescu, prima reacție după Turcia – România 1-0: „Greșeala de la gol putea fi evitată”. Ce l-a emoționat pe selecționer

Turcia s-a impus cu 1-0 în meciul de la Istanbul contra României și s-a calificat mai departe în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Drumul României se oprește aici, iar „tricolorii” vor mai avea de aștepat încă patru ani pentru a încerca să ajungă la turneul final a celei mai mari competiții de fotbal la nivel global. Pentru Mircea Lucescu (80 de ani), acesta a fost ultimul meci oficial pe banca României, urmând să-i cedeze locul lui Gică Hagi.

Concluzia lui Mircea Lucescu după ce România a fost învinsă de Turcia la Istanbul

Mircea Lucescu are un gust amar după ce Turcia s-a impus la limită, scor 1-0, în meciul de la Istanbul. Selecționerul României este sigur că golul lui Ferdi Kadioglu putea fi evitat, în ciuda pasei geniale a lui Arda Guler. „Il Luce” este de părere că fotbaliștii turci au muncit mai mult, dând exemplul lui Calhanoglu, care i-a dezvăluit că a alergat 12,5 km în acest meci.

La finalul partidei, iar acest lucru l-a emoționat pe selecționerul naționalei României: „Un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult, noi ne-am apărat bine. Am avut și ghinionul cu bara, am avut chiar două azi. Greșeala care a dus la gol a fost una care putea fi evitată fără doar și poate, știind cum am pregătit meciul. Se întâmplă o fracțiune de secundă de neatenție. Turcia are jucători care joacă la cel mai înalt nivel meci de meci, se vede asta după cum au alergat. Calhanoglu mi-a zis să a alergat minimum 12 km jumate. Când mă gândesc că în campionatul nostru jucătorii aleargă 8 km. Diferența este foarte mare și se face în favoarea celor care muncesc.

Nu am luptat cu nimeni. Am venit din dorința de a fi aici. Poate ați văzut că băieții ăștia turci au venit toți la mine și mi-au mulțumit. Çalhanoğlu mi-a zis: ‘Cu dumneavoastră am învățat fotbal’. Ce poate fi mai emoționant?”, a declarat Mircea Lucescu, în direct la

Gică Hagi îi va lua locul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României

Ajuns la 80 de ani, Mircea Lucescu a preluat naționala României într-un moment de criză, în care nimeni nu și-a dorit să se aventureze pe banca tehnică a „tricolorilor”, după parcursul extraordinar de la EURO 2024, sub conducerea lui Edi Iordănescu. Deși a avut probleme de sănătate în ultima perioadă și și-a dorit să renunțe după ratarea calificării în urma grupei preliminare pentru Campionatul Mondial, „Il Luce” a rămas la cârma naționalei pentru meciul de baraj.

Astfel, actualul selecționer îi va ceda locul lui Gică Hagi, care va avea ca prim obiectiv important calificarea la EURO 2028. Potrivit informațiilor FANATIK, în urmă cu câteva săptămâni Lui Gică Hagi i s-ar fi propus un contract pe patru ani, pe care l-ar fi acceptat fără să stea foarte mult pe gânduri. Pentru a deveni selecționerul naționalei, pachetul majoritar de acțiuni pe care-l deținea la Farul Constanța a ajuns în portofoliul lui Gică Popescu. După această decizie,

Ce urmează pentru România în această acțiune

Deși a pierdut barajul cu Turcia, România va fi obligată să mai joace un meci în această acțiune a echipelor naționale. Este știut faptul că, dacă ar fi trecut de reprezentativa din „Țara Semilunii”, „tricolorii” s-ar fi duelat cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la Campionatul Mondial, însă acum se va întâlni cu pierzătoarea din această partidă într-un meci amical.

În cazul în care România lui Lucescu ar fi reușit surpriza, „tricolorii” ar fi avut adversari accesibili în grupa de la Campionatul Mondial ce se va desfășura în SUA, Mexic și Canada. Echipa națională a României ar fi întâlnit SUA, țara gazdă, Australia și Paraguay, formații mult mai slab cotate decât echipa Turciei.