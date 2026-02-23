Sport

Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”

Mircea Lucescu va continua pe banca naționalei României, în ciuda problemelor de sănătate. „Il Luce” are obiectiv calificarea la CM 2026, iar Răzvan Burleanu i-a pregătit o primă uriașă
Cristian Măciucă
23.02.2026 | 13:56
EXCLUSIV FANATIK
FRF a anunțat că Mircea Lucescu, actualul selecționer al României, dar care se confruntă cu probleme de sănătate, va sta pe bancă la barajul cu Turcia pentru Campionatul Mondial 2026, care va avea loc pe 26 martie, ora 19:00. În cazul în care „Il Luce” ne va duce la turneul final, Răzvan Burleanu i-a pregătit o primă uriașă.

Răzvan Burleanu, primă uriașă pentru Mircea Lucescu, dacă ne califică la CM 2026

Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, Federația Română de Fotbal îi va plăti lui Mircea Lucescu o sumă uriașă de bani. Jumătate de milion de euro va încasa selecționerul dacă va reuși să califice naționala României la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Pentru a ajunge la turneul final, „tricolorii” trebuie să câștige două meciuri extrem de grele, ambele în deplasare. Dacă va trece de meciul cu Turcia, în finala barajului, programată marți, 31 martie, de la ora 21:45, România va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

„Am vorbit aseară cu nea Mircea. Mi-a zis ‘Horicuță, îi batem pe turci. Pe ei, Horicuță! Putem să batem în Turcia!’ Știi ce am auzit și ia-o ca atare, că e știre tare. S-au întâlnit acum, sâmbătă, și au stabilit că merge mai departe Lucescu.

L-a anunțat Burleanu, ca să-l motiveze și mai tare, nu că are nevoie Lucescu de bani, dar orice bănuț e bun. Și l-a anunțat că dacă trece de baraj, prima lui Lucescu e de 500.000 de euro, dacă ne calificăm la Campionatul Mondial”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în exclusivitate la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

„Cine nu are nevoie? Ai auzit pe cineva să zică ‘Ia-mi, Doamne?’ Zice lumea ‘Dă-mi, Doamne!’ Până moare omul adună cu lăcomie și nu ia nimic cu el”, a adăugat Dumitru Dragomir.

De când nu s-a mai calificat România la Campionatul Mondial

În cazul în care va reuși calificarea la CM 2026, Mircea Lucescu va rupe un blestem vechi de 28 de ani. Atât a trecut de la ultima prezență a „tricolorilor” la un turneu final de Campionat Mondial. De atunci și până în prezent, România a mai pierdut două baraje, unul cu Slovacia, în 2002, și altul cu Grecia, în 2014.

La ultimul turneu final la care a participat România, în Franța 1998, „tricolorii”, antrenați la vremea respectivă de Anghel Iordănescu, s-au oprit în optimile de finală. Atunci, România a fost victima Croației, care ne-a învins cu scorul de 1-0.

PRIMA FABULOASA pentru Mircea Lucescu daca VA CALIFICA Romania la Campionatul Mondial

