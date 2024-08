Mircea Lucescu, printre ”Seniorii de Colecție”. Mesajul celebrului compozitor Horia Moculescu pentru Il Luce

Legendarul antrenor . Il Luce a revenit pe banca reprezentativei după 38 de ani, de la precedentul mandat, derulat între 1981 și 1986.

Mircea Lucescu, mesaj de încurajare pentru seniorii din România

În timpul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial, venerabilul tehnician a transmis un mesaj special seniorilor din România: ”Se poate în orice moment al vieții!”.

”Acum sunt antrenorul echipei naționale și, bineînțeles, toată suflarea fotbalistică din România trebuie să fie alături de mine. Și sunt convins că, în primul rând vor fi lângă mine toți oamenii care au trecut de 70 de ani văzând în mine un exemplu de longevitate profesională, și ca participare și emoțională și motivațională.

Vreau să dau și acestor oameni această senzație de ’se poate’. Se poate în orice moment al vieții! Deși ăsta e un lucru pozitiv, dincolo de fotbal, să-ți asumi o asemenea poziție la 79 de ani, în care toată lumea stă cu ochii… Știți ce înseamnă fotbalul. Până și șoferul autocarului echipei naționale este cel mai important șofer din România. Toată lumea este cu ochii pe activitatea echipei naționale”, a declarat Mircea Lucescu.

Mesajul lui Horia Moculescu pentru Mircea Lucescu: ”Să nu creadă că fotbalul a început cu el și se termină cu el”

Mesajul lui ”Il Luce” a fost recepționat cu multă bucurie de organizațiile care promovează conceptul de senior activ în România. Alexandra Dobre, președintele Asociaţiei Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, intenționează să-l invite pe titratul antrenor la viitoarea gală ”Seniori de Colecție”, ce va avea loc la finalul lunii septembrie.

Selecționerul Mircea Lucescu este susținut de personalități marcante din categoria seniorilor activi. Contactat de FANATIK, ilustrul (87 de ani), care în tinerețe a practicat rugby, volei și atletism, s-a arătat convins că ”Il Luce” va califica România la Cupa Mondială 2026 și i-a transmis acestuia câteva sfaturi.

”Sunt prieten cu Mircea Lucescu de 50 de ani, chiar dacă el era dinamovist, iar . Stătea vizavi de mine, pe Știrbei Vodă. Vreau să-i transmit să se ferească de oamenii răi din jur, să nu creadă că fotbalul a început cu el și se termină cu el. Vreau să fie același muncitor pe care l-am văzut la toate cluburile pe unde a fost antrenor. Mare muncitor, mare!

Să nu aibă parti-pris-uri la selecție, că nu mai are cluburi în spate, nici Corvinul, nici Dinamo, ca să mai zică lumea că ia numai de acolo jucători. Nu mai are nevoie de așa ceva. El trebuie să facă performanță și sunt convins că va face performanță. Știe fotbal, știe antrenorat, are la dispoziție tot ceea ce vrea de pe teritoriul României”, a precizat renumitul compozitor.

”Înainte, Mircea Lucescu se ferea, din antipatii clubistice, să ia jucători de la Steaua”

Horia Moculescu a mai adăugat: ”Știu sigur că Mircea este băiat deștept, l-am verificat în timp. Pot să spun asta pentru că sunt mult mai bătrân decât el. Am opt ani mai mult decât el. Ultimii, nu primii (râde). Dacă are o selecție bună face performanță.

Problema noastră este că nu mai avem mingicari în fotbalul românesc, care să rezolve duelurile unu la unu. Le pierdem pe toate. Dacă el înainte se ferea, din antipatii clubistice, să ia jucători de la Steaua, mai existau și la Dinamo mingicari. În ziua de astăzi nu mai avem asemenea jucători”.

Horia Moculescu, un senior foarte activ: ”Eu am activitate și la 87 de ani”

Celebrul compozitor i-a transmis lui Mircea Lucescu că și el se menține în formă la 87 de ani. ”Eu la 75 de ani am câștigat ultimul trofeu de la Mamaia la creație. Anul acesta am trei melodii scoase pe piață. Anul trecut am avut piesa cu Smile, care a avut succes, dar și alte piese, pentru fiica mea și alți cântăreți.

Eu am activitate și la 87 de ani. În iulie am fost la Sibiu, la Zilele Muzicii Ușoare Românești, apoi am mers la Iași, la Serile Filmului Românesc. Pe 23 august plec la Mamaia, pentru că sunt președintele juriului și în aceiași seară am și un recital cu orchestra mea”, a mai spus Horia Moculescu.

”Mircea Lucescu este un exemplu de tenacitate și pasiune pentru seniorii din România”

Mircea Lucescu este considerat un exemplu de putere și inspirație pentru seniorii din România, iar povestea sa de viață este o sursă de motivație. ”Mircea Lucescu, o legendă a fotbalului românesc și internațional, nu este doar un simbol al excelenței în sport, ci și un exemplu de tenacitate și pasiune care poate inspira seniorii din România.

De-a lungul carierei sale impresionante, Lucescu a demonstrat că vârsta nu este un obstacol, ci o oportunitate de a acumula experiență, înțelepciune și forță interioară”, a declarat pentru FANATIK președintele Asociaţiei Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, Dr. Alexandra Dobre.

Aceasta a mai spus: ”Prin succesul său obținut cu echipe de prestigiu la nivel global și prin continua sa implicare în fotbal, chiar și la o vârstă la care mulți se retrag, Mircea Lucescu le arată seniorilor din România că fiecare etapă a vieții poate fi trăită cu intensitate și dedicare. Povestea sa de viață este o sursă de motivație, dovedind că spiritul activ și dorința de a contribui nu se sting odată cu trecerea anilor.

Mircea Lucescu îi încurajează pe seniorii din România să își urmeze pasiunile, să rămână implicați în comunitățile lor și să nu renunțe la visele lor, indiferent de vârstă. Exemplul său este o invitație la acțiune, la menținerea unui stil de viață activ și la cultivarea unei mentalități pozitive, demonstrând că respectul de sine și valoarea personală nu depind de cifrele din buletin”.

”Fiecare pas al său pe terenul de fotbal este un mesaj puternic”

Președintele Asociaţiei Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, Dr. Alexandra Dobre, consideră că Mircea Lucescu transmite mesaje puternice către seniorii din România prin fiecare pas pe care îl face pe terenul de fotbal.

”Prin susținerea și implicarea în diverse inițiative sociale, Mircea Lucescu reiterează importanța de a rămâne activi și conectați cu cei din jur, oferindu-le seniorilor din România o imagine clară a ceea ce înseamnă să îmbătrânești cu grație și demnitate. Fiecare pas al său pe terenul de fotbal este un mesaj puternic: anii trecuți nu definesc limitele, ci oportunitățile de a continua să își scrie povestea”, a concluzionat Dr. Alexandra Dobre.

Mircea Lucescu sfidează vârsta. De mai multe ori la noi în societate ne uităm la buletin și nu la capacitatea omului. Asta nu e bine, pentru că se pierde o înțelepciune pe drumuri, în loc să profităm de ea. Această uzanță nu este corectă. Sunt țări care acordă mai multă atenție și preocupare seniorilor” – Mircea Rădulescu, 82 de ani, fost selecționer România