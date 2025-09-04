Sport

Mircea Lucescu, pus pe glume înaintea amicalului România – Canada: ”Te-am scos din lot”

Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă înainte de meciul amical România - Canada când a făcut glume pe seama unui cameraman.
Traian Terzian
05.09.2025 | 00:15
Mircea Lucescu pus pe glume inaintea amicalului Romania Canada Team scos din lot
Ce l-a făcut pe Mircea Lucescu să glumească înainte de România - Canada. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Deși a surprins pe toată lumea când a anunțat că și-ar fi dorit ca amicalul România – Canada să nu aibă loc, Mircea Lucescu a fost extrem de destins la conferința de presă și chiar a făcut glume.

Mircea Lucescu a glumit cu un jurnalist înainte de România – Canada

Imediat după ce a intrat în sala unde avea loc întâlnirea cu jurnaliștii și și-a luat locul la masă, Mircea Lucescu a întrebat nedumerit de ce nu începe conferința de presă. I s-a transmis că un cameraman este plecat la toaletă, iar selecționerul a înțeles situația și a povestit o întâmplare petrecută în Turcia.

”Unde a plecat? Aaa, la toaletă? Norocul vostru, că nu jucați fotbal și că nu sunteți înaintea unui meci de fotbal, când jucătorii sunt tensionați toți și când trebuie să aștepte pe cineva, vezi pe fața lor că nu suportă lucrul ăsta.

Eu am avut două cazuri d-astea. O dată cu Raț și o dată cu Hasan. Când tot întârziau, întârziau și noi toți așteptam, așteptam. Cu Hasan, eram la Beșiktaș și când a intrat, foarte frumos, am ridicat foaia pe care se afla formația, am făcut așa (n.r. – face din mâna un x) și am trecut numele altuia. Și s-a terminat problema și am mers mai departe

La un moment dat, trebuie cineva să se învețe. Nu mulți își dau seama ce înseamnă tensiunea dinaintea unui joc și cât de atent trebuie să o controlezi. Pentru că altfel duce la nervi care se răsfrâng mai apoi și în joc. Ce să fac eu acum, dacă avea omul o urgență”, a declarat Lucescu.

În momentul în care cameramanul și-a rezolvat problemele fiziologice și a revenit în sală, selecționerul României a glumit cu el. ”Vezi că data viitoare, te interzicem. Da. Te-am scos din lot”, a spus Mircea Lucescu, cu zâmbetul pe buze.

A dat cărțile pe față după transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev

La întâlnirea cu jurnaliștii, Mircea Lucescu a explicat că a intervenit pentru realizarea transferului lui Vladislav Blănuță de la FC U Craiova la Dinamo Kiev și l-a atacat extrem de dur pe impresarul atacantului.

”Am contribuit și eu la transferul lui Blănuță. Aveam un jucător care a jucat în Divizia A și juca în Divizia a III-a, mi se pare ieșit din comun. E bine că… nu a fost ușor. Băieții ăștia tineri se dau pe mâna unor oameni care își văd doar de interesul lor.

Din ce am auzit, are un impresar italian care se gândește doar la interesul lui și nu la interesul jucătorului. L-ar fi lăsat acolo să-l ia gratis. Important e să înceapă să joace. Dinamo Kiev a vândut un atacant cu 10 milioane de euro la Girona”, a spus tehnicianul.

