Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar din București! Medicii nu l-au lăsat să plece acasă. Exclusiv

Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență București după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia. După o serie de analize, medicii au decis ca el să rămână internat
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
29.03.2026 | 13:14
Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar. Foto: Colaj FANATIK
Mircea Lucescu (80 de ani) a creat panică în interiorul echipei naționale după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe în fața jucătorilor, aflați în cantonamentul de la Mogoșoaia. Selecționerul României a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, acolo unde medicii i-au dat diagnosticul și au decis să-l interneze.

Selecționerul echipei naționale a României a ajuns la spital în dimineața zilei de duminică, 29 martie, după ce a acuzat o stare de rău. Aflat în cantonamentul României de la Mogoșoaia, medicii „tricolorilor” i-au oferit imediat primul ajutor, în timp ce un membru al staffului a sunat imediat la urgențe.

Antrenorul în vârstă de 80 de ani a început să se simtă mai bine chiar din timpul transportului către spital, unde a glumit cu medicii din interiorul ambulanței. Ajuns la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a fost supus mai multor teste și analize în urma cărora medicii au decis să-l țină sub supraveghere, așa că, momentan, el va rămâne internat.

Primul verdict al medicilor. Care a fost motivul pentru care i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu

Deși în trecut s-a confruntat cu probleme cardiace importante, suferind și un preinfarct în 2009, de această dată nu este vorba de ceva atât de grav. Doctorița cu care a discutat Mircea Lucescu i-a explicat că acest episod a apărut din cauza oboselii și a stresului, în contextul meciului extrem de tensionat de la Istanbul.

Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Digi24.ro
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

Inițial, medicii i-au recomandat să nu facă deplasarea în Slovacia, deoarece are nevoie de odihnă, iar dacă o face, va fi pe proprie semnătură. În cele din urmă, se pare că selecționerul naționalei a fost de acord să rămână în țară și să nu mai facă deplasarea la partida ce ar fi însemnat oricum ultimul meci pe banca României. Astfel, pe banca tehnică pentru meciul amical de marți va sta Jerry Gane, secundul lui „Il Luce”.

A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a...
Digisport.ro
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Puștiul-minune de la Real Madrid îi calcă pe urme rivalului Lamine Yamal! Tânărul...
Fanatik
Puștiul-minune de la Real Madrid îi calcă pe urme rivalului Lamine Yamal! Tânărul fotbalist al „galacticilor” a decis ce țară va reprezenta la nivel de seniori. Reacția selecționerului
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul...
Fanatik
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus la Spitalul Universitar. Exclusiv
Adevărul despre scandalul de dopaj care i-a adus Simonei Halep suspendarea din tenis:...
Fanatik
Adevărul despre scandalul de dopaj care i-a adus Simonei Halep suspendarea din tenis: ”Au spus la televizor”
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik.
A fost în TOP 30 tineri din Europa. Românul care a făcut furori...
iamsport.ro
A fost în TOP 30 tineri din Europa. Românul care a făcut furori la 20 de ani, în străinătate: 'Pentru ei, a fost cea mai mare sumă de transfer'
