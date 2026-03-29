Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar din București! Medicii nu l-au lăsat să plece acasă. Exclusiv

Mircea Lucescu (80 de ani) a creat panică în interiorul echipei naționale după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe în fața jucătorilor, aflați în cantonamentul de la Mogoșoaia. Selecționerul României a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, acolo unde medicii i-au dat diagnosticul și au decis să-l interneze.
Selecționerul echipei naționale a României a ajuns la spital în dimineața zilei de duminică, 29 martie, după ce a acuzat o stare de rău. Aflat în cantonamentul României de la Mogoșoaia, medicii „tricolorilor” i-au oferit imediat primul ajutor, în timp ce un membru al staffului a sunat imediat la urgențe.
Antrenorul în vârstă de 80 de ani a început să se simtă mai bine chiar din timpul transportului către spital, unde a glumit cu medicii din interiorul ambulanței. Ajuns la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a fost supus mai multor teste și analize în urma cărora medicii au decis să-l țină sub supraveghere, așa că, momentan, el va rămâne internat.
Deși în trecut s-a confruntat cu probleme cardiace importante, suferind și un preinfarct în 2009, de această dată nu este vorba de ceva atât de grav. Doctorița cu care a discutat Mircea Lucescu i-a explicat că acest episod a apărut din cauza oboselii și a stresului, în contextul meciului extrem de tensionat de la Istanbul.
Inițial, medicii i-au recomandat să nu facă deplasarea în Slovacia, deoarece are nevoie de odihnă, iar dacă o face, va fi pe proprie semnătură. În cele din urmă, se pare că selecționerul naționalei a fost de acord să rămână în țară și să nu mai facă deplasarea la partida ce ar fi însemnat oricum ultimul meci pe banca României. Astfel, pe banca tehnică pentru meciul amical de marți va sta Jerry Gane, secundul lui „Il Luce”.