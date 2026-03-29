Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar din București! Medicii nu l-au lăsat să plece acasă. Exclusiv

Mircea Lucescu (80 de ani) a creat panică în interiorul echipei naționale după ce i s-a făcut rău în timpul unei ședințe în fața jucătorilor, aflați în cantonamentul de la Mogoșoaia. Selecționerul României a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar din București, acolo unde medicii i-au dat diagnosticul și au decis să-l interneze.

Mircea Lucescu rămâne internat la Spitalul Universitar

Selecționerul echipei naționale a României a ajuns la spital în dimineața zilei de duminică, 29 martie, după ce a acuzat o stare de rău. Aflat în cantonamentul României de la Mogoșoaia, medicii „tricolorilor” i-au oferit imediat primul ajutor, în timp ce un membru al staffului a sunat imediat la urgențe.

unde a glumit cu medicii din interiorul ambulanței. Ajuns la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu a fost supus mai multor teste și analize în urma cărora medicii au decis să-l țină sub supraveghere, așa că, momentan, el va rămâne internat.

Primul verdict al medicilor. Care a fost motivul pentru care i s-a făcut rău lui Mircea Lucescu

Deși în trecut s-a confruntat cu probleme cardiace importante, suferind și un preinfarct în 2009, de această dată nu este vorba de ceva atât de grav. Doctorița cu care a discutat Mircea Lucescu i-a explicat că acest episod a apărut din cauza oboselii și a stresului, în contextul meciului extrem de tensionat de la Istanbul.

Inițial, medicii i-au recomandat să nu facă deplasarea în Slovacia, deoarece are nevoie de odihnă, iar dacă o face, va fi pe proprie semnătură. În cele din urmă, se pare că selecționerul naționalei a fost de acord să rămână în țară și să nu mai facă deplasarea la partida ce ar fi însemnat oricum ultimul meci pe banca României. Astfel, .