Mircea Lucescu, răspuns pentru familia Iordănescu în „scandalul posesiei”: „Asta este realitatea. Am preluat echipa națională pentru că am fost obligat”

Mircea Lucescu, răspuns pentru familia Iordănescu în „scandalul posesiei”: „Asta este realitatea”

Mircea Lucescu a revenit pe banca echipei naționale de fotbal a României, iar tehnicianul în vârstă de 79 de ani își propune ca jocul tricolorilor să fie bazat în primul rând pe posesie. Din acest motiv, „Il Luce” a criticat indirect naționala lui Edi Iordănescu, declarând înainte de meciul cu Kosovo că România a fost ultima la capitolul posesie la EURO 2024.

Asta deși cifrele îl contrazic. Potrivit unei analize FANATIK, , fiind pe poziția 21, cu 40,8%. Mai slab au stat însă Georgia (38,3%), Albania (38%) și Slovenia (35,5%).

Din acest motiv, , iar la conferința de presă dinaintea meciului cu Cipru, antrenorul tricolorilor a reacționat și a încercat să lămurească lucrurile.

„Ce se poate spune? Mereu am spus că a făcut o treabă foarte bună. M-am întâlnit cu el și am încercat să îl conving să rămână. Am preluat echipa națională pentru că am fost obligat, era într-o situație în care nu avea cine să o facă. A fost un stil de joc care a adus rezultate, dar asta este realitatea.

Trebuie să vedem cum mergem mai departe, dacă se poate merge mai departe. E vina voastră că nu publicați lucrurile astea. Eu îl respect foarte tare pe Edi, și am mai spus că este echipa lui. Vedem ce va fi mai departe. Și în primul rând, e echipa lui Hagi, 7-8 jucători sunt de la el!

Băieții ăștia încă au 4-5 ani de performanță, sigur, cu preocuparea de a fi aduși tineri care să vină din spate. Acum e un grup prea omogen. Trebuie mai multă concurență, să vină 3-4 jucători noi. Nu trebuie să fim competitivi doar cu adversarul, ci și între noi. Nu trebuie să ne fie frică de cifre, trebuie să le analizăm”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Andrei Vochin a făcut „lumină” în „scandalul posesiei” dintre Mircea Lucescu și familia Iordănescu

Andrei Vochin a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre tensiunile dintre Edi Iordănescu și Mircea Lucescu. Acesta l-a corectat pe actualul selecționer al României cu privire la posesia pe care a avut-o echipa națională la EURO 2024.

Mai mult decât atât, Vochin a subliniat că în cazul de față discuția este una exagerată, mai ales ținând cont de faptul că Mircea Lucescu l-a lăudat în repetate rânduri pe Edi Iordănescu pentru munca de la echipa națională.

„Părerea mea este că statistic Mircea Lucescu nu a avut 100% dreptate. Nu a fost ultima echipă. A spus că a fost echipa cu cea mai mică posesie de la Euro și am fost pe locul patru din coadă la posesie. Dar nu asta e discuția aici. N-am fost ultima la posesie la Euro.

Așa cum se întâmplă și în cazul kosovarilor, lumea a devenit prea sensibilă pentru că lucrurile astea în fotbal țin de filosofie. Mircea Lucescu a avut întotdeauna această filosofie a posesiei și tot timpul a vorbit despre ea”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.