Mircea Lucescu, reacție dură după demisia lui Charalambous de la FCSB: „Mă supără foarte tare!”

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB. Cipriotul a plecat după trei ani de la echipa lui Gigi Becali. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a reacționat. Acesta și-ar fi dorit ca gruparea din capitală să nu treacă printr-un sezon atât de slab, întrucât ar fi avut nevoie de jucătorii roș-albaștri în formă pentru meciul cu Turcia.

Elias Charalambous a plecat de la FCSB! Înfrângerea cu U Cluj i-a pus capac!

Campioana României rămâne astfel fără antrenor principal înainte de startul play-off-ului, iar Gigi Becali trebuie să găsească rapid o soluție pentru banca tehnică, în timp ce clubul riscă să rateze cupele europene.

Trei ani a rezistat Elias Charalambous la FCSB. Antrenorul cipriot a avut performanțe remarcabile pe banca roș-albaștrilor. A câștigat două titluri și două Supercupe consecutive cu bucureștenii și a dus echipa până în optimile de finală ale Europa League. Totuși, ultima stagiune a fost una de coșmar.

, a spus câteva cuvinte despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB. Antrenorul este de părere că ar fi fost mai bine pentru prima reprezentativă ca la campioana României să fie liniște, întrucât este o echipă cu mai mulți jucători de națională.

Demisia lui Charalambous de la FCSB l-a enervat pe Mircea Lucescu: „Nu e momentul pentru asta!”

În plus, Lucescu a dat de înțeles că ar fi preferat un play-off cu FCSB. Jucătorii roș-albaștrilor sunt într-o formă foarte slabă, iar unii dintre ei erau văzuți drept piese importante la naționala României pentru meciul pe care tricolorii îl vor juca la finalul lunii martie cu Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială.

„(n.r. Ce părere aveți despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB?) Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale. Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase. Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special. Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a precizat Mircea Lucescu, conform .