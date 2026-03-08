Sport

Mircea Lucescu, reacție dură după demisia lui Charalambous de la FCSB: „Mă supără foarte tare!”

Mircea Lucescu a reacționat după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB. Selecționerul României spune că situația de la campioana en titre îl supără înaintea meciului cu Turcia.
Alex Bodnariu
08.03.2026 | 17:30
Mircea Lucescu reactie dura dupa demisia lui Charalambous de la FCSB Ma supara foarte tare
ULTIMA ORĂ
Demisia lui Charalambous de la FCSB l-a enervat pe Mircea Lucescu: „Nu e momentul pentru asta!”
ADVERTISEMENT

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB. Cipriotul a plecat după trei ani de la echipa lui Gigi Becali. Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a reacționat. Acesta și-ar fi dorit ca gruparea din capitală să nu treacă printr-un sezon atât de slab, întrucât ar fi avut nevoie de jucătorii roș-albaștri în formă pentru meciul cu Turcia.

Elias Charalambous a plecat de la FCSB! Înfrângerea cu U Cluj i-a pus capac!

Înfrângerea din ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga României l-a făcut pe Elias Charalambous să își dea demisia. Campioana României rămâne astfel fără antrenor principal înainte de startul play-off-ului, iar Gigi Becali trebuie să găsească rapid o soluție pentru banca tehnică, în timp ce clubul riscă să rateze cupele europene.

ADVERTISEMENT

Trei ani a rezistat Elias Charalambous la FCSB. Antrenorul cipriot a avut performanțe remarcabile pe banca roș-albaștrilor. A câștigat două titluri și două Supercupe consecutive cu bucureștenii și a dus echipa până în optimile de finală ale Europa League. Totuși, ultima stagiune a fost una de coșmar.

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei de seniori a României, a spus câteva cuvinte despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB. Antrenorul este de părere că ar fi fost mai bine pentru prima reprezentativă ca la campioana României să fie liniște, întrucât este o echipă cu mai mulți jucători de națională.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Demisia lui Charalambous de la FCSB l-a enervat pe Mircea Lucescu: „Nu e momentul pentru asta!”

În plus, Lucescu a dat de înțeles că ar fi preferat un play-off cu FCSB. Jucătorii roș-albaștrilor sunt într-o formă foarte slabă, iar unii dintre ei erau văzuți drept piese importante la naționala României pentru meciul pe care tricolorii îl vor juca la finalul lunii martie cu Turcia, în barajul pentru Cupa Mondială.

L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția...
Digisport.ro
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
ADVERTISEMENT

„(n.r. Ce părere aveți despre plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB?) Nu vreau să discut despre asta, pentru că se creează iarăși alte… E prea important meciul cu Turcia ca să creez o altă atmosferă negativă în jurul echipei naționale. Sigur că mă supără foarte tare treaba asta, dar asta e! Ăsta e fotbalul! Mă supără faptul că n-au reușit să intre în primele șase. Ar fi fost altă motivație din toate punctele de vedere și pentru meciurile noastre, și pentru meciurile lor, în mod special. Dar nu e momentul să discut despre toate lucrurile acestea”, a precizat Mircea Lucescu, conform ProSport.

Bogdan Baratky, optimist după Rapid – U Craiova 1-1. Motivul pentru care crede...
Fanatik
Bogdan Baratky, optimist după Rapid – U Craiova 1-1. Motivul pentru care crede că titlul poate ajunge în Giulești
Max Allegri, reacție surpriză după AC Milan – Inter 1-0 și o nouă...
Fanatik
Max Allegri, reacție surpriză după AC Milan – Inter 1-0 și o nouă victorie în fața lui Cristi Chivu: „Obiectivul nostru nu este câștigarea campionatului”
Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc...
Fanatik
Cristi Chivu, resemnat după AC Milan – Inter 1-0: „Am suferit! Mă gândesc la alegerile mele”. Ce a spus despre arbitraj
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a...
iamsport.ro
'Nu cred așa ceva!'. Fostul căpitan de la FCSB, reacție incredibilă când a auzit că Mirel Rădoi revine la echipa finanțată de Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!