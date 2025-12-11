Sport

Mircea Lucescu, reacție explozivă după ce a aflat suspendarea lui Denis Drăguș: „Toate deciziile sunt împotriva noastră!”

Mircea Lucescu (80 de ani) a luat foc când a aflat ce suspendare a primit Denis Drăguș (26 de ani). Atacantul va rata semifinala cu Turcia din barajul de calificare la CM 2026
Cristian Măciucă
11.12.2025 | 16:38
Mircea Lucescu este foc și pară după ce Denis Drăguș a primit o suspendare de două etape pentru cartonașul văzut în Bosnia – România 3-1. Selecționerul „tricolorilor” bănuiește un complot împotriva reprezentativei noastre.

Mircea Lucescu, nervos din cauza suspendării lui Denis Drăguș

Mircea Lucescu nu se va putea baza pe serviciile lui Denis Drăguș. Fotbalistul lui Eyupsor a primit o suspendare de două etape după eliminarea din partida de la Zenica. Pe prima a ispășit-o în ultimul joc din preliminarii, când „tricolorii” au jucat cu San Marino. Turcia – România, din semifinalele barajului de calificare la CM 2026, se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul.

„Am spus-o de la început. Drăguș a avut vină doar că a sărit cu piciorul sus, dar cel care a periclitat situația a fost adversarul, fundașul central. Sau a făcut special asta? Drăguș nu a avut nicio intenție să-l lovească, a vrut doar să controleze mingea, iar adversarul a venit din spate. Mi se pare exagerat.

Dacă se analiza bine se vedea foarte clar, în opinia mea, că nu a fost vinovat pe măsura eliminării. Ținând cont ce se întâmplase cu Tabakovic și Marius Marin, că i-a rupt urechea cu puțin timp înainte. Fusese clar, cu sânge, iar aici nu a fost nimic.

A ridicat piciorul să oprească mingea, iar adversarul a venit din spate în zona respectivă. Așa s-a întâmplat în ultimul timp, iar toate deciziile au fost luate împotriva noastră. Îmi pare rău că spun asta.

Toate lucrurile acestea sunt prea multe. Nu mai vorbesc despre fluierăturile incredibile pe care le-am avut în Kosovo și Bosnia. Nu s-a luat nicio măsură. La noi, pentru că au strigat câțiva ‘Serbia, Serbia’, s-au plătit niște amenzi imense. Lucrurile nu sunt în regulă, iar noi nu suntem destul de categorici pentru a protesta”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro. 

FRF va face apel după ce UEFA l-a suspendat două etape pe Drăguș

Federația Română de Fotbal a comunicat că va face apel și speră că UEFA îi va reduce suspendarea lui Drăguș la o singură etapă.

„Comisia de Disciplină UEFA a anunțat că atacantul naționalei, eliminat în minutul 68 al partidei Bosnia-Herțegovina – România 3-1, din 15 noiembrie, a primit două etape de suspendare.

Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino din finalul campaniei de calificare, și ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în fața Turciei.

Federația Română de Fotbal așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel”, se arată în comunicatul emis de FRF.ro.

