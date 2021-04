Mircea Lucescu, rege în Ucraina! Cum a arătat sărbătoarea de titlu a lui Dinamo Kiev. VIDEO

Mircea Lucescu, încoronat din nou în Ucraina! Antrenorul român a cucerit titlul cu Dinamo Kiev și a avut parte de o sărbătoare memorabilă

Dinamo Kiev a reușit să câștige titlul în Ucraina cu trei etape înainte de final în stil de mare campioană, după victoria cu 5-0 în fața celor de la Inhulets.

Chiar dacă a fost extrem de contestat de aripa dură a fanilor lui Dinamo Kiev, care se pare că ar fi susținuți chiar de vicepreședintele federației de fotbal din Ucraina, tehnicianul în vârstă de 75 de ani e aproape să cuceareacă eventul cu rivala lui Șahtior.

Imagini memorabile cu Mircea Lucescu de la petrecerea de titlu a lui Dinamo Kiev

Nebunia la Kiev s-a declanșat imediat după fluierul de final al partidei cu Inhulets, după ce Șahtior a pierdut cu 2-0 la Oleksandrya și câștigă campionatul în Ucraina după o pauză de cinci ani.

Mircea Lucescu a fost stropit din cap până în picioare cu șampanie de către mijlocașul Vitaliy Buyalskyi, iar apoi jucătorii și staff-ul antrenorului român au primit tricouriile și medaliile de campioni.

Deși nu va mai continua la Dinamo Kiev, Tudor Băluță a participat și el sărbătoarea alb-albaștrilor chiar dacă este accidentat, iar la finalul sezonului se va întoarce mai mult ca sigur la Brighton, de unde a fost împrumutat.

Dinamo Kiev a avut un parcurs excelent în campionat, unde are cea mai bună apărare și cel mai bun atac, cu un golaveraj 51-14. „Il Luce” are și o linie de clasament excelentă, cu 18 victorii, patru egaluri și doar o singură înfrângere, ceea ce spune multe despre peformanțele din acest an.

Mircea Lucescu a primit un cadou special din partea conducerii lui Dinamo Kiev

Ca un semn recunoștință din partea conducerii lui Dinamo Kiev, la festivitatea de premiere Mircea Lucescu a primit un tricou personalizat cu numărul 16, care reprezintă numărul de titluri cucerite de formația din capitala Ucrainei.

Ultimul titlul al lui Dinamo Kiev a fost cucerit în urmă cu cinci ani, chiar împotriva lui Mircea Lucescu, care se afla pe banca rivalei Șahtior Donețk, moment care a dus și la despărțirea românului de „mineri”, după 12 ani și opt titluri cucerite.

Mircea Lucescu este al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial cu 34 de trofee, la mare distanță însă de Sir Alex Ferguson, care are nu mai puțin de 48.