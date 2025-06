Mircea Lucescu regretă greșeala pe care a făcut-o înainte de Austria – România 2-1: „S-a văzut imediat în teren”. Reproșuri dure pentru arbitraj

România a pierdut al doilea meci în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale 2026. „Tricolorii” , iar șansele la primul loc în ierarhie au scăzut dramatic. Mircea Lucescu a dezvăluit ce greșeală a făcut înaintea duelului de la Viena.

UPDATE: Mirca Lucescu a contestat arbitrajul brigăzii italiene

Mircea Lucescu a fost foc și pară după România – Bosnia 0-1, care le-a refuzat „tricolorilor” un penalty.

La fel s-a întâmplat și acum cu brigada italiană condusă de Maurizio Mariani. Lucescu i-a reproșat „centralului” că n-a fluierat fault în atac la

„Am avut și ghinion. Să iei gol din aut… Și gol din aut și autogol e prea mult. Și la primul gol a fost o împingere asupra lui Bancu și de acolo mingea a fost deviată în gol”, a declarat Mircea Lucescu, conform

Mircea Lucescu, laude pentru naționala Austriei: „O echipă superioară”

Selecționerul naționalei României este convins că superioritatea naționalei Austriei s-a văzut și pe teren. În schimb, În următoarea rundă, România întâlnește Cipru la București.

„O echipă superioară a Austriei. Jucători care vin dintr-un campionat extrem de puternic. Au pus în teren mult mai multă vigoare, disponibilitate de alergare. Au câștigat duelurile individuale, intervențiile lor au fost mult mai agresive decât ale noastre. Am compensat cu o bună organizare de joc. Păcat că am primit golul din minutul 43, dar am avut momente foarte bune.

Am avut contraatacuri tăioase din care am fi putut marca. Am scăzut fizic, ei au preluat inițiativa, s-a văzut, au fost mai agresivi la mijlocul terenului. Titularii și rezervele lor sunt la un nivel foarte înalt.

Eu sunt mulțumit de joc. Atât au putut, atât au dat și pentru public. Ați văzut, austriecii foarte rapizi la orice intercepție de la mijlocul terenului. Au fost foarte deciși. Noi am fost mai lenți, am mai ținut de minge, am pierdut-o, iar ei au profitat. Am avut și ghinion, să iei golul dintr-un aut și un autogol. Nu am fost destul de rapizi pentru a ieși la 20 de metri de unde a ieșit golul”, a declarat Mircea Lucescu, la .

Mircea Lucescu regretă greșeala pe care a făcut-o înainte de Austria – România 2-1: „S-a văzut imediat în teren”

Mircea Lucescu susține că nu trebuia să le dea zile libere unora dintre fotbaliștii convocați. Mai mult decât atât, cel mai titrat antrenor român este ferm convins că trebuia să-i cheme mult mai devreme în cantonament pe unii dintre „tricolori”.

„O să vedem, lucrurile nu sunt simple. Bosnia câștiga în minutul 60 când intră Dzeko. Lumea zicea de San Marino că n-a fost o echipă puternică. Toate echipele se pregătesc, toate echipele au jucători la dispoziție care efectiv joacă în competiții. Noi am trecut printr-un moment greu anul ăsta, foarte mulți jucători accidentați, care au revenit cu o pregătire neadecvată.

Sunt jucători care au jucat mai puțin și s-a văzut imediat în teren la câțiva dintre jucătorii de bază. Poate am greșit, nu trebuia să le dau acele zile libere unora dintre ei, ar fi trebuit să-i iau mai devreme în cantonament. Chiar dacă am făcut o pregătire foarte bună.

(n.r. ce șanse mai sunt la calificare?) Se joacă până la capăt, noi mai avem și pe partea cealaltă (n.r. baraj). Problema mea este să fac o echipă mai bună. Noi tindem să ajungem la nivelul Austriei. Sunt echipa cu cele mai mari șanse, au un grup de jucători extrem de competitivi. Fotbaliști care joacă la Bayern, Dortmund, Mainz, Freiburg, Inter, Atalanta. Eu îmi doresc ca jucătorii mei să înceapă să ajungă, cum a fost după anii 90, să joace în campionate puternice. Prima care va profita va fi echipa națională”, au fost cuvintele selecționerului după meciul de la Viena.