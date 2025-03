Mircea Lucescu, revoltat după San Marino – România 1-5: „Pot să plec liniștit dacă lucrurile continuă așa”. Cine l-a dezamăgit

Mircea Lucescu vrea mai mult de la echipa națională. dar selecționerul nu a fost mulțumit. Unul dintre titulari a primit cele mai multe critici.

Nemulțumirile lui Mircea Lucescu după San Marino – România 1-5: „Drăguș a lăsat de dorit”

România s-a revanșat după 0-1 cu Bosnia și a câștigat meciul 2 din preliminariile lui CM 2026. „Tricolorii” au câștigat cu 5-1 în San Marino și sunt acum pe locul 2 în Grupa H. În ciuda victoriei la patru goluri diferență, Mircea Lucescu a fost

ADVERTISEMENT

„Nu i-am certat pentru gol. I-am certat că 60 de minute au jucat cum trebuie să joace împotriva unei echipe mai mici, cu jucători tineri, dar care nu puteau rezista împotriva unei echipe cu experiența noastră, cu cunoștințele noastre. Asta nu trebuia să se întâmple, chiar dacă au intrat jucători noi, au debutat la echipa națională și îi felicit pe calea asta.

Mă așteptam la mai mult de la jucătorii cu experiență, care trebuiau să îi ajute pe cei care au intrat. Victoria e importantă, am bătut cu 5-1. Am văzut meciul lor cu Cipru și ce greu a câștigat Cipru. M-am gândit și i-am atenționat pe jucători, le-am spus ce trebuie să facă. Trei mingi le-am dat adversarilor și asta încurajează adversarul. Au jucat foarte rapid, cu schimbări de direcție.

ADVERTISEMENT

Noi am venit cu centrări, care nu au fost mereu cele mai bune. Din păcate nu am atacat cum trebuie și din punctul ăsta de vedere, Drăguș a lăsat de dorit. Trebuia să atace spațiile și nu a făcut-o”, a declarat Mircea Lucescu, la

„Putem să câștigăm și la Viena”

Selecționerul României a continuat să critice prestația „tricolorilor”. Următoarea acțiune a naționalei e în luna iunie, când vom juca în Austria, pe 6 iunie, și acasă, pe 10 iunie.

ADVERTISEMENT

„Ok, după am marcat trei goluri, dar n-au venit după acțiuni colective, după 7-8-9 pase consecutive. Au venit mai mult întâmplător. E un rezultat bun, i-am felicitat pe băieți, dar le-am atras atenția că atunci când ne relaxăm pierdem. Așa a fost și cu Bosnia. Ne-am lăsat unul pe altul să intervină și am luat gol.

ADVERTISEMENT

Sunt trei echipe care se bat la calificare. Cum noi am pierdut cu Bosnia putem să câștigăm și în deplasare în Bosnia și la Viena. Nu e o problemă. Trebuie să ajungem bine pregătiți la acel meci și să sperăm că jucătorii noștri vor începe să joace. Nu e ușor să îi recuperezi atunci când nu joacă bine. Sau în trei zile după o pregătire care constă doar în antrenamente”, a adăugat Il Luce.

„Trebuie să dominăm total adversarul! Posesie 60-70% indiferent de adversar”

Mircea Lucescu a vorbit și despre titularizarea lui Selecționerul nu consideră că la criticat înaintea partidei de la Serravalle și a transmis un mesaj dur pentru contestatari.

„Nu e critică. Eu le-am explicat oamenilor ce s-a întâmplat. Era o greșeală de cunoaștere a unor principii de joc și am explicat la toată lumea. Nu mi-a plăcut cum a interpretat lumea. A fost scos din context. Eu am explicat doar ce s-a întâmplat. Eu când atrag atenția, când critic, când sfătuiesc, o fac ca un profesionist, nu ca unul care are o răutate față de ceilalți. O fac cu prietenie, cu dragoste. Sunt la o vârstă la care n-am voie să mă supăr pe nimeni.

Am fost foarte nemulțumit de niște comentarii. Eu sunt la națională să ajut. Pot să plec liniștit dacă lucrurile continuă.

Ușor ușor vom ajunge să arătăm ca o echipă mare, dar niște obiceiuri negative trebuie să fie schimbate cu obiceiuri pozitive. Echipa asta a reușit până acum pe dăruire, pe latura emoțională, dar nu e de ajuns. Trebuie să știm să jucăm alt fotbal. Să dominăm total adversarul. Să avem posesie 60-70% indiferent de adversar”, a conchis Lucescu.