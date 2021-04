Mircea Lucescu rupe tăcerea după titlul cucerit cu Dinamo Kiev: „Am vrut să plec din cauza suporterilor”

La cei 75 de ani ai săi, Mircea Lucescu a reușit să pună capăt dominației instaurate de fosta sa echipă, Șahtior Donețk și să aducă titlul de campioană în visteria lui Dinamo Kiev, iar acum se pregătește să dea piept încă o dată cu granzii Europei.

Acest succes răsunător nu ar fi fost, însă, posibil fără intervenția salvatoare a fiului său, care l-a convins să rămână pe banca tehnică a echipei, în ciuda presiunii venite din partea ultrașilor.

„Îmi amintesc când am vrut să plec din cauza suporterilor. M-a sunat Răzvan atunci. Mi-a zis așa: "Tată, tu nu poți să renunți! Indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să mergi mai departe!". Și am continuat", a mărturisit cel mai titrat antrenor român al ultimelor decenii, dând asigurări că nu are de gând să se retragă din activitate.

Mircea Lucescu a fost la un pas să plece de la Dinamo Kiev

„A fost o confruntare cu mine însumi. Cu gândurile mele, cu ideile, cu metodele mele. Mereu neliniștit, mereu întrebându-mă ce pot face mai mult, ce pot adăuga pentru a fi și mai bine.

Au fost opt luni grele, delicate, mai ales la început. Îmi amintesc când am vrut să plec din cauza suporterilor. M-a sunat Răzvan atunci. Mi-a zis așa: ”Tată, tu nu poți să renunți” Indiferent ce s-ar întâmpla, trebuie să mergi mai departe!”.

Și am continuat. Nimeni nu știe că eu nu am cerut niciun transfer. Am vrut însă ca banii să fie investiți în infrastructură. În terenuri, în sală de forță. În iarnă, ne-am antrenat uneori în condiții imposibile și nu se va mai repeta.

Vom avea trei terenuri cu gazon hibrid. Și sală de forță. Și autocare noi pentru prima echipă și pentru juniori. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să aibă cele mai bune condiții”, a declarat Mircea Lucescu pentru gsp.ro.

Motivul din spatele bucuriei reținute: „Doar eu știu ce e în sufletul meu”

Deși a cucerit titlul cu trei etape înainte de finalul stagiunii, ducând-o pe Dinamo Kiev la nu mai puțin de 13 puncte față de eterna rivală Șahtior, tehnicianul român evită să-și manifeste bucuria.

„Un zâmbet este suficient. Sunt emoțiile mele, trăirile mele, sentimentele mele. Doar eu știu ce e în sufletul meu. Și episoadele mai grele, și când mai aveam doar zece jucători cu Barcelona și Șahtior din cauza coronavirusului, și momentele de îndoială…

Totul e în sufletul meu. Din fericire, am fost răsplătit cu acest titlu. Era cel mai dificil și l-am câștigat. Aș fi putut sta liniștit departe de presiune, dar eu nu pot trăi liniștit. Acesta sunt eu.

Puteam antrena în România, însă aveam nevoie de înfruntare la cel mai înalt nivel. Unii mă consideră deja o legendă. Nu sunt de acord. Nu vreau să fiu o legendă, eu vreau să trăiesc!”, a conchis „Il Luce”.