Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia

Mircea Lucescu nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de opinia sa despre Cristi Chivu la Inter. Unul dintre cei mai titrați antrenori din lume a dat un verdict clar după meciurile nerazzurrilor din acest debut de sezon.

Mircea Lucescu are încredere în calitățile de antrenor ale lui Cristi Chivu

Cristi Chivu a făcut pașii corecți până să ajungă pe banca lui Inter Milano. Antrenorul român a antrenat pe rând echipele de juniori și de Primavera a nerazzurrilor, urmând să fie numit pe banca tehnică a Parmei. După o jumătate de sezon foarte bună, în care i-a salvat pe „ducali” de la retrogradare, Chivu a revenit la echipa alături de care și-a petrecut un deceniu și jumătate, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români din istorie, a dat un pronostic clar cu privire la cum se va descurca Cristi Chivu pe banca lui Inter,

„Inter are un lot bogat, cu jucători de top și foarte experimentați. Nu au început bine, dar cu timpul își pot reveni considerabil. Îmi place de el (n.r. – De Chivu). Va avea un sezon grozav. Este un tip inteligent. Cunoaște și mediul de la Inter. Șapte ani la Inter înseamnă mult. Nu are pe nimeni împotriva lui”, a declarat Mircea Lucescu, într-un interviu pentru

Cristi Chivu, debut în Champions League chiar împotriva fostei sale echipe

Cristi Chivu a părăsit campionatul intern de foarte tânăr și a jucat pentru trei mari echipe ale Europei. Fostul fundaș internațional a fost piesă principală pentru Ajax Amsterdam, AS Roma și, bineînțeles, Inter Milano.

În urmă cu o săptămână, tehnicianul nerazzurrilor și-a făcut debutul în Champions League ca antrenor principal chiar împotriva „lăncierilor”. Deși echipa sa s-a impus cu scorul de 2-0, și a fost extrem de rezervat ram.