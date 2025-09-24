Mircea Lucescu s-a convins de Cristi Chivu la Inter după 4 etape și a tras concluzia în presa din Italia

Mircea Lucescu nu a stat pe gânduri când a fost întrebat de opinia sa despre Cristi Chivu la Inter. Unul dintre cei mai titrați antrenori din lume a dat un verdict clar după meciurile nerazzurrilor din acest debut de sezon.
Cristi Chivu a făcut pașii corecți până să ajungă pe banca lui Inter Milano. Antrenorul român a antrenat pe rând echipele de juniori și de Primavera a nerazzurrilor, urmând să fie numit pe banca tehnică a Parmei. După o jumătate de sezon foarte bună, în care i-a salvat pe „ducali” de la retrogradare, Chivu a revenit la echipa alături de care și-a petrecut un deceniu și jumătate, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor.
Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români din istorie, a dat un pronostic clar cu privire la cum se va descurca Cristi Chivu pe banca lui Inter, deși nu are un debut de sezon conform aștepărilor:
„Inter are un lot bogat, cu jucători de top și foarte experimentați. Nu au început bine, dar cu timpul își pot reveni considerabil. Îmi place de el (n.r. – De Chivu). Va avea un sezon grozav. Este un tip inteligent. Cunoaște și mediul de la Inter. Șapte ani la Inter înseamnă mult. Nu are pe nimeni împotriva lui”, a declarat Mircea Lucescu, într-un interviu pentru TMW.
Cristi Chivu a părăsit campionatul intern de foarte tânăr și a jucat pentru trei mari echipe ale Europei. Fostul fundaș internațional a fost piesă principală pentru Ajax Amsterdam, AS Roma și, bineînțeles, Inter Milano.
În urmă cu o săptămână, tehnicianul nerazzurrilor și-a făcut debutul în Champions League ca antrenor principal chiar împotriva „lăncierilor”. Deși echipa sa s-a impus cu scorul de 2-0, Chivu a arătat un respect enorm formației olandeze și a fost extrem de rezervat după golurile marcate de Marcus Thuram.