Mircea Lucescu s-a destăinuit italienilor, după ce a fost reconfirmat la naționala României: „E greu. Fotbaliștii mei nu joacă”

Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre echipa națională a României. Ce a spus despre jucătorii care evoluează sub tricolor.
Răzvan Rădulescu
24.09.2025 | 13:36
Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre naționala României. Foto: sport.pictures.eu.

Mircea Lucescu a trecut prin momente complicate după acțiunea naționalei României din luna septembrie. „Tricolorii” au pierdut amicalul împotriva Canadei (0-3) și au remizat cu Cipru în deplasare (2-2) în preliminariile Cupei Mondiale, iar selecționerul a fost aspru criticat.

Mircea Lucescu s-a destăinuit italienilor, după ce a anunțat că va continua la naționala României: „E greu. Fotbaliștii mei nu joacă”

În cele din urmă, Federația Română de Fotbal l-a reconfirmat pe Mircea Lucescu în postura de selecționer și va încerca să redreseze corabia în grupa din preliminariile Cupei Mondiale 2026. Primele teste au loc în octombrie, când România va întâlni Moldova într-un meci amical, dar și Austria în calificările la turneul final de anul viitor.

Mircea Lucescu le-a spus italienilor despre marea problemă pe care o întâmpină la naționala României. „Il Luce” este în continuare nemulțumit pentru că jucătorii săi nu evoluează mai mult la echipele de club.

„Jucătorii mei nu joacă prea mult. Nu e ușor. Am pierdut nouă meciuri din noiembrie până în iunie. Apoi, mulți s-au chinuit. Până când se vor adapta la ligile lor respective, va fi greu. Ne chinuim puțin.

Dar sunt încrezător, altfel va trebui să jucăm la egalitate. Îi aștept pe jucătorii mei. Dacă suntem apți mental și fizic, putem fi o echipă bună. Altfel, e complicat”, a declarat Mircea Lucescu, citat de tuttomercatoweb.com.

România, meci de foc în preliminariile Cupei Mondiale 2026

România mai are 4 meciuri de disputat în 2025. În primă fază, pe 9 octombrie, de la ora 21:00, tricolorii lui Mircea Lucescu dau piept cu naționala Moldovei. Este încălzirea înaintea duelului de foc pe care România îl are tot „acasă” împotriva Austriei.

În luna noiembrie, România va disputa ultimele două meciuri ale anului, cu Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă). După 5 meciuri, tricolorii ocupă locul 3 în grupa H, cu 7 puncte. Bosnia și Austria conduc grupa cu 12 puncte, însă austriecii au un meci în minus.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
