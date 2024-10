Mircea Lucescu s-a interesat de un jucător de la naționala U21 a României, dar a primit un răspuns surprinzător: „Are mâna la inimă când cântă imnul”

sub 21 de ani. Umit Akdag a fost unul dintre jucătorii de bază în campania de pentru EURO, fundașul strângând nu mai puțin de 4 prezențe și o reușită în tricoul „tricolorilor” mici.

Umit Akdag, propus direct la naționala mare a României! Daniel Pancu: „Sigur că s-a interesat și nea Mircea”

Umit Akdag a reușit un meci de senzație împotriva Elveției U21, în care a reușit să marcheze și ultimul gol al partidei. La final, jucătorul s-a arătat extrem de fericit de calificarea la Campionatul European.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a vorbit despre ascensiunea rapidă a internaționalului de juniori, pe care îl consideră „cel mai mare câștig”. Umit Akdag poate evolua și pentru echipa națională a Turciei, însă România pare a fi prima opțiune a fundașului central. „Pancone” a mărturisit că însuși Mircea Lucescu s-a interesat de Akdag.

„Sigur că s-a interesat și nea Mircea despre Umit. El a fost cu noi până aici. Vrea să joace la Euro. Are mâna la inimă când cântă imnul. Acum e prea la cald să spunem că va alege să joace pentru naționala mare a României.

ADVERTISEMENT

Eu am vorbit cu el. Am o relație foarte bună cu el. I-am spus că din partea mare nu are nicio presiune. Vino și bucură-te alături de noi. Eu am schimbat mulți jucători de când am venit, dar cred că cel mai mare câștig e venirea lui. Cu Matei Ilie accidentat.

Știe cine sunt în Turcia, ce reprezint în Turcia, dar poate că un merit mic l-am avut și eu să vină cu inima deschisă. Turcii trag de el? Nu știu de turci. Știu că s-a născut într-o casă pe care familia lui încă o deține la București”, a declarat Daniel Pancu la .

ADVERTISEMENT

Când are loc tragerea la sorți pentru EURO U21 2025

UEFA va desfășura tragerea la sorți pentru EURO U21 2025 pe 3 decembrie, la Bratislava. Competiția, care va avea loc în Slovacia, va reuni un total de 16 echipe, inclusiv țara gazdă, dar și reprezentativa României U21. Această ediție promite să ofere meciuri captivante și să evidențieze talentele emergente din fotbalul european.

În legătură cu barajul, ultima oportunitate de calificare la acest turneu, UEFA va organiza tragerea la sorți pe 17 octombrie. Vor avea loc trei meciuri de baraj, în format tur-retur, programate pentru 11 și 19 noiembrie. Echipele implicate în aceste confruntări sunt Croația, Finlanda, Cehia, Norvegia, Belgia și Georgia. Aceste meciuri vor decide cine își va asigura un loc la competiția finală.

ADVERTISEMENT

Echipele calificate la EURO U21 2025 vor proveni de pe primele locuri ale grupelor din preliminarii (9), de pe locul secund, dar cu cel mai bun punctaj (3), și din baraj (3). Turneul, care se va desfășura între 11 și 28 iunie, va avea loc pe 8 arene diferite, oferind astfel o varietate de locații pentru meciurile competiției.