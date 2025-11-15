Sport

Mircea Lucescu, scandal cu jurnaliștii bosniaci după eșecul de la Zenica: „Eu trebuie să vorbesc, nu tu! Ce vrei?”. Selecționerul României a răbufnit la conferința de presă

Mircea Lucescu a izbucnit la conferința de presă de la Zenica și a intrat în conflict cu jurnaliștii bosniaci după înfrângerea României. Ce l-a deranjat pe selecționer.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
16.11.2025 | 01:33
Mircea Lucescu scandal cu jurnalistii bosniaci dupa esecul de la Zenica
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Mircea Lucescu s-a certat cu jurnaliștii din Bosnia după 1-3 la Zenica. Foto: SportPicures
România s-a văzut învinsă și trimisă în urna a patra valorică la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, după 1-3 la Zenica cu Bosnia, iar selecționerul Mircea Lucescu s-a luat la rost cu jurnaliștii la finalul partidei.

România, trimisă la baraj, din urna a 4-a, de Bosnia

Partida dintre Bosnia și România a fost una extrem de dură. Fanii echipei gazdă au scandat mesaje cu caracter rasist, iar jucătorii i-au lovit sistematic la picioare pe elevii lui Mircea Lucescu de la un capăt la altul al întâlnirii.

Naționala României a fost înfrântă cu 1-3 după o repriză secundă de coșmar, în care Denis Drăguș a fost eliminat, iar bosniacii au marcat ulterior trei goluri care i-ar putea trimite, dacă înving Austria în ultima rundă, direct la Cupa Mondială.

Mircea Lucescu s-a certat cu jurnaliștii din Bosnia după 1-3 la Zenica

Mircea Lucescu a fost un car de nervi la conferința de presă și, la un moment dat, s-a luat la ceartă cu jurnaliștii din Bosnia. Selecționerul României a fost extrem de acid la interviu atunci când a fost întrebat de un reporter despre atmosfera de pe teren și din tribune.

(N.r. Ce spuneți despre incidente?) Eu trebuie să vorbesc! Nu voi. Ce vrei tu? Este ok. Nu e o problemă. Asta am văzut aici. Apreciez suporterii, atmosfera creată, dar nu cuvintele pe care le-au folosit. Nu e posibil!

E vorba de respectul pentru ceilalți. Nu am făcut așa ceva în România, la București. Știți foarte bine că am avut un penalty clar care nu ni s-a dat, dar nu am zis nimic. Dar astăzi s-a întâmplat ceva foarte grav”, a declarat Il Luce la conferința de presă.

Mircea Lucescu s-a certat cu jurnaliștii din Bosnia după 1-3 la Zenica

Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
