Mircea Lucescu se gândeşte deja la CM 2026 după Lituania – România 1-2: “Sperăm să ajungem în finalele din primăvară, la baraj!”. A lăudat doi “tricolori”

România îşi continuă parcursul perfect în Liga Naţiunilor. în deplasarea din Lituania şi obţin patru victorii la rând în meciurile oficiale după o pauză de 27 de ani.

Mircea Lucescu, după Lituania – România 1-2: “Şi-au jucat ultima şansă de a nu retrograda”

Mircea Lucescu i-a lăudat la final pe Denis Drăguş şi Radu Drăguşin pentru prestaţia din acest meci. Selecţionerul vrea să încheie cu două victorii campania din Liga Naţiunilor şi se gândeşte deja ca “tricolorii” să îşi asigure barajul pentru CM:

ADVERTISEMENT

“Un meci dificil, ne aşteptam la acest lucru şi datorită stării terenului. Şi-au jucat ultima şansă de a nu retrograda din această competiţie. Am plecat cu un handicap care ne-a făcut să fim mai precauţi.

Nu ştiu dacă penalty-ul a fost valabil, arbitrul a ezitat şi el. Dar am jucat mai bine în prima repriză, am avut ocazii mari. Dar este normal, am jucat la 30 de grade şi am venit în acest condiţii. Asta influenţează.

ADVERTISEMENT

“Sunt mulţumit pentru Drăguşin şi pentru Drăguş”

Într-o confruntare fizică am reuşit să câştigăm duelurile de la mijloc. Da, am avut ezitări, greşeli, dar am avut şi presiunea rezultatului. Asta ne-a făcut să luăm nişte decizii greşite.

Când se ivesc spaţii de joc, fiecare jucător poate fi un element important la finalizare. Drăguşin a făcut-o, a înţeles ce trebuia să facă, ce aştept de la el. Evoluţia a fost foarte bună. Sunt mulţumit pentru Drăguşin şi pentru Drăguş.

ADVERTISEMENT

“Sperăm să ajungem învingând cele două echipe la finalele din primăvară, la baraj”

A fost extraordinar. Contează sfaturile pe care le primeşte. Nu mai pierde mingile aiurea, nu mai e invididualist, s-a bătut cu adversarii. A jucat excelent. Jucăm ultimele meciuri ca să le câştigăm.

Avem această obligaţie. Sperăm să ajungem învingând cele două echipe la finalele din primăvară, la baraj, dar băieţii dacă vor continua pe acelaşi drum, încrederea în potenţial va fi imensă”, a spus Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

. Sunt patru locuri alocate pentru câştigătoarele de grupă, iar “tricolorii” au şanse mari să prindă un loc eligibil.

79 de ani are Mircea Lucescu

1997 este anul în care România a obţinut ultima dată patru victorii consecutive în meciuri oficiale