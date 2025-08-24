Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea returului Universitatea Craiova – Başakşehir: “E mult mai echilibrat decât la FCSB – Aberdeen!”

Universitatea Craiova și FCSB sunt singurele echipe românești cu șanse reale de a pătrunde în grupele competițiilor europene. Dacă oltenii au câștigat surprinzător cu Istanbul Bașakșehir, scor 2-1, campioana en-titre a remizat cu Aberdeen, scor 2-2, iar calificarea se va disputa la București. Ce spune Mircea Lucescu despre rezultatele celor două formații.

Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea returului Universitatea Craiova – Başakşehir

FCSB a remizat în deplasare cu Aberdeen, scor 2-2, Daniel Bîrligea fiind MVP-ul campioanei. Ei bine, în UEFA Conference League au jucat CFR Cluj și Universitatea Craiova. Dacă „feroviarii” s-au făcut de râs cu Hacken și au pierdut cu 7-2, oltenii au obținut un rezultat extrem de bun cu Istanbul Bașakșehir, scor 2-1, și pleacă cu prima șansă în returul de pe „Ion Oblemenco”.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a mărturisit . Cât despre . „Il Luce” și-ar dori ca ambele formații să treacă mai departe și să meargă în „Faza Ligii” Europa League, respectiv Conference League.

„(n.r. – Bîrligea crește, joi a făcut un meci excelent) Eu mă bucur pentru el. Trebuie să joace cel puțin 3-4 meciuri, pentru a putea crede în el în continuare. A avut și momente foarte slabe în acest început de sezon. Eu mă bucur foarte tare el. Sunt băieții ăștia, el, Louis, Drăguș, cam ei sunt jucătorii care pot veni în toamna asta și să ofere victorii echipei naționale.

„Craiova a făcut un joc tactic senzațional! Să nu cadă în greșeala de a crede că acest rezultat le asigură calificarea”

Craiova s-a apărat excelent aseară, a făcut un joc tactic senzațional. Le-au închis turcilor toate posibilitățile. Vom vedea în meciul retur cum va fi, lucrurile nu sunt încheiate. Jucătorii din Turcia au o experiență foarte mare internațională, știu să joace meciurile decisive și trebuie să fie foarte atenți, să nu cadă în greșeala de a crede că acest rezultat le asigură lor calificarea.

(n.r. – Vă văd mai optimist în ceea ce o privește pe FCSB cu Aberdeen decât Craiova cu turcii) Da, asta din punct de vedere al diferenței de joc și de valoare. E mult mai echilibrat la Craiova cu Bașakșehir decât Aberdeen cu FCSB.

Pentru noi ar fi extraordinar să se califice ambele echipe, ar fi un entuziasm deosebit și ar ajuta și echipa națională în următoarele meciuri”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.