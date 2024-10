Mircea Lucescu și-a amânat încă o dată operația la șold. Când o va face și ce spune medicul care l-a ”reparat” pe Mircea Rednic

Selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) și-a amânat încă o dată operația de la șoldul drept. Prevăzută inițial pentru începutul lunii august, Il Luce preconiza să meargă la Kiev în octombrie pentru a face operaţia de coxartroză.

Mircea Lucescu și-a amânat încă o dată operația la șold. Când o va face și ce spun specialiștii despre riscuri

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu a mutat în decembrie intervenția chirurgicală, pentru a putea pregăti în condiții normale și ”dubla” din noiembrie, ultima din Liga Națiunilor, cu Kosovo și cu Cipru. Ambele meciuri pe Arena Națională, 15 noiembrie, respectiv 18 noiembrie. Despre subiect a scris și .

”Eu trebuia să fac o operaţie de coxartroză şi am amânat-o pentru echipa naţională. Eu vin cu tot sufletul, acum să vedem cum vin ceilalţi”, a transmis Mircea Lucescu, pe 6 august, la prezentarea oficială ca selecționer al României.

FRF este la curent cu probleme medicale ale selecționerului. ”Știam despre operația domnului Mircea Lucescu. Chiar am discuta de foarte multe ori, fiindcă și noi ne-am implicat în această situație medicală și, practic, domnul Lucescu a luat în calcul cel mai bun moment, astfel încât să nu afecteze activitatea echipei naționale și, bineînțeles, activitatea sa.

Ceea ce înseamnă că e un sacrificiu pe care l-a făcut în avantajul echipei naționale. În mod normal ar fi trebuit să se opereze la finalul lunii august, ceea ce, probabil, ar fi pus într-o dificultate acțiunile din luna septembrie. Suntem la curent și încercăm să-l sprijinim cât putem”.

Mesajul lui Dumitru Dragomir: ”Mirceo, nu te opera! Un prieten s-a curățat!”

a stârnit îngrijorare printre oamenii de fotbal. ”Mirceo, nu te opera! Eu îi recomand să nu se ducă la operație. Nu mă pricep, nu sunt medic. Dar prea mulți s-au curățat. Eu îi spun prietenește. Am avut un prieten care s-a curățat. A murit din cauza anesteziei. E un pericol.

Nu te mai trezești”, l-a avertizat Dumitru Dragomir (78 de ani) pe Mircea Lucescu, în cadrul emisiunii ”Max profețiile lui Mitică”, show care e live pe FANATIK.ro, lunea, de la ora 13:30.

Selecționerul României a mai trecut printr-o astfel de , atunci când s-a operat de coxartroză la șoldul stâng.

Robert Apostolescu, medic ortoped: ”Mircea Lucescu a luat o decizie foarte bună”

FANATIK a vorbit cu Robert Apostolescu, medic primar ortoped, despre operația la șold pe care urmează să o suporte Mircea Lucescu. Specialistul, care l-a operat la șold, printre alții, și pe Mircea Rednic, în 2022, a precizat că selecționerul a luat cea mai bună decizie, dar susține că nu există operație fără riscuri.

”Mircea Lucescu a luat o decizie foarte bună. E bine să se opereze cât mai repede. Protezarea șoldului este o operație de foarte mare succes. E cam cea mai de succes operație pe care o efectuează ortopezii în ziua de astăzi. O să-i confere o viață fără dureri, o mobilitate foarte bună a șoldului.

Trebuie reținut că, un om care are o proteză totală de șold poate să aibă o viață perfect normală și cam într-o jumătate de an, un an chiar foarte mulți dintre ei uită că sunt protezați. Ceea ce înseamnă că șoldul înlocuit se simte natural.

Probabil că o să-i fie pus un implant de calitate care poate să aibă o supraviețuire de peste 20-25 de ani, cel mai probabil îl va servi toată viața. Nu va mai fi nevoit să facă vreo revizie, vreo înlocuire de proteză de șold decât în cazuri excepționale, ferească Dumnezeu! Doar dacă ar cădea și ar face vreo fractură, vreo infecție”, a precizat doctorul Robert Apostolescu.

Dacă pacientul se ține de treabă recuperarea poate dura între trei-patru săptămâni, astfel încât să poată merge fără cârje” – dr. Robert Apostolescu, medic primar ortoped

”Nu există operație fără riscuri nicăieri în lume. Nici în America”

Doctorul Robert Apostolescu a precizat că nu există operație fără riscuri, însă acestea pot fi minimizate de experianța medicului.

”Întotdeauna când te urci pe masa de operații există riscuri pentru orice operație. Nu există operație fără riscuri nicăieri în lume. Nici în America. Există riscuri de infecție, de sângerare, să se complice ceva în timpul intervenției chirurgicale, să se fractureze vreun os, femurul sau ceva la bazin.

Dar cu cât medicul este mai experimentat riscurile scad foarte mult. Și bineînțeles să te operezi într-un spital ca lumea, nu care este plin de infecții nosocomiale”, a precizat specialistul.

”Anestezia poate să reprezinte un risc, riscurile sunt destul de mici”

Medicul Robert Apostolescu a mai adăugat: ”Din studiile făcute reiese că 1-2% din proteze se pot luxa, oricât de bine ar opera medicul. Sunt niște statistici de care n-ai cum să scapi ca medic chirurg. La fel, la un moment dat un pacient să se infecteze, indiferent cât de curată e sala.

Noi operăm bolnavi care au diverse afecțiuni asociate. Sunt în vârstă, cum este Mircea Lucescu. Nu operăm niște bolnavi perfecți. Dar aceste riscuri nu trebuie să dea oamenii înapoi de la operație, pentru că e singura variantă”.

”Anestezia poate să reprezinte un risc, dar la nivelul de cunoștințe la care s-a ajuns, riscurile sunt destul de mici. Medicina a avansat foarte mult. Cu cât ai mai multe afecțiune asociate, de inimă, diabet, probleme de coagulare, de circullație a sângelui, cu atât riscurile sunt mai mari. Pentru domnul Lucescu riscurile sunt mici dacă și-a rezolvat problemele la inimă”.

Îmi pare rău că Mircea Lucescu se operează în Kiev și nu la noi. Și noi avem ortopezi foarte buni. Eu mă așteptam să se opereze în România de prima dată. Înainte de prima operație era vorba să-l văd și eu, la un moment dat, dar nu a mai ajuns la mine și s-a operat la Kiev. Mă bucur că este bine” – dr. Robert Apostolescu, medic primar ortoped