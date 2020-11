Mircea Lucescu și-a certat jucătorii după umilința cu Barcelona: „Nu accept acest scor”

Mircea Lucescu a fost supărat pe fotbaliștii lui Dinamo Kiev la finalul meciului cu Barcelona, scor 0-4. Antrenorul român și-ar fi dorit un rezultat pozitiv în etapa a patra din grupa G a Ligii Campionilor, în ciuda adversarului pe care l-a întâlnit echipa sa.

Fără Leo Messi, dar și cu alți jucători de bază menajați, echipa lui Ronald Koeman a arătat chiar mai bine decât în turul de pe Camp Nou, atunci când s-a impus doar cu 2-1.

Liderul din Ucraina este în continuare în cursa pentru calificarea în „primăvara” UEFA Europa League, după ce rivala Ferencvaros a pierdut cu Juventus în prelungiri, la Torino, scor 1-2.

Fotbaliștii lui Dinamo Kiev l-au dezamăgit pe Lucescu: „Tinerii Barcelonei, mai buni decât ai noștri”

După patru etape, Dinamo Kiev este pe locul 3 în grupa G, cu un singur punct, la fel ca Ferencvaros, dar un golaveraj mai bun. Cele două echipe se vor întâlni pe 8 decembrie, în ultima etapă, în Ucraina. În turul din Ungaria s-a terminat egal, scor 2-2.

„Pentru noi, încă de la început, era foarte greu să sperăm ceva de la această grupă cu Barcelona și Juventus. Era clar că lupta noastră se va da pentru 16-imile Europa League”, a declarat Mircea Lucescu, conform uefa.com.

„Barcelona a meritat victoria, dar eu nu accept acest scor. Trebuia să luptăm până la final. Sunt foarte supărat, deoarece am pierdut enorm de multe dueluri pentru minge. Sunt dezamăgit de modul în care am finalizat contraatacurile. Tinerii Barcelonei au fost mai buni decât ai noștri. Au fost mult mai dinamici și au jucat cu o dorință mai mare. Păreau imposibil de opriț în această seară.

În prima repriză am jucat bine și am avut câteva ocazii de a marca. Dacă eram mai norocoși, am fi putut înscrie chiar și în actul secund. Barcelona și-a arătat însă clasa. S-a văzut că între cele două echipe există o diferență de tehnică și de viteză în gândire”, a adăugat antrenorul în vârstă de 75 de ani.

Barcelona a dominat-o la toate capitolele pe Dinamo Kiev

În partida de la Kiev, Barca și-a dominat adversara din toate punctele de vedere, rezultatul de pe tabela de marcaj nefiind deloc întâmplător. 37% – 63% a fost scorul posesiei între Dinamo și Barcelona. La capitolul pase reușite, vicecampioana Spaniei a surclasat echipa lui Lucescu, 757 la 319. În ceea ce privește numărul ocaziilor de gol, Barca a avut 14, iar Dinamo Kiev 7.

Catalanii nu mai au nicio emoție în privința calificării în optimile Ligii Campionilor, acolo unde vor merge alături de Juventus. Barca este pe primul loc în grupa G, cu 12 puncte, trei mai multe decât „Bătrâna Doamnă”. Returul dintre cele două formații se va juca în ultima etapă, pe 8 decembrie, în Spania. La Torino, Barcelona s-a impus cu 2-0.

