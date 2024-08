Mircea Lucescu și-a completat staff-ul cu un rapidist. Acesta l-a înlocuit pe favoritul lui Edi Iordănescu

și-a definitivat staff-ul cu care își va începe cel de-al doilea mandat la naționala României, după o întrerupere de 38 de ani. Il Luce a păstrat aproape același colectiv pe care l-a avut și Edi Iordănescu (46 de ani). Cu o excepție: analistul video!

Mircea Lucescu și-a completat staff-ul cu un rapidist: Ciprian Niță!

Radu Alexandru, poreclit ”Cartof”, adus la națională de Edi Iordănescu, a fost înlocuit cu Ciprian Niță (39 de ani), recunoscut ca rapidist din tată în fiu. Din vechiul staff a mai plecat și Michele Iannucci, alt om de încredere cu care lucrează Edi.

ADVERTISEMENT

Ciprian Niță este fiul fostului fotbalist al Rapidului Octavian ‘Puiu’ Niță, câștigător al Cupei României în 1975 și a fost junior în Giulești. Acesta nu i-a călcat pe urmă tatălui său, dar a trăit momente unice pe banca Rapidului. Niță a fost analist video în staff-ul lui Adrian Mutu, în perioada în care ”Briliantul” a pregătit echipa alb-vișinie. Niță nu și-a ascuns simpatia pe care o are față de Rapid din adolescență, când făcea deplasări cu trenul alături de galeria feroviară.

„Am venit odată în Gara de Nord, am ajuns cu trenul de la mare, eram la liceu, și am văzut galeria că se strângea la peronul 1. Nu am putut să mă duc acasă. Eram ars de soare, obosit, nemâncat, nimic nu aveam, dar am mers cu galeria la Timișoara.

ADVERTISEMENT

Am plecat vreo patru vagoane de aici, de pe la Roșiori au început să se mai urce (suporteri rapidiști) și când am ajuns la Timișoara cred că eram vreo 10-12 vagoane. Țin minte că am ieșit pe geam, m-am uitat, eram într-o curbă, și vedeam fularele, steagurile pe geam. Mi se zbârlește pielea. Când povestesc de Rapid am un nod în gat. Sunt lucruri pe care nu ai cum să le simți dacă nu ești crescut aici”, a povestit Ciprian Niță, pentru Rapid TV.

Ciprian Niță l-a antrenat pe Ianis Hagi la naționala U15

Ciprian Niță a mai lucrat la FRF. În 2012 a fost antrenor secund sub comanda lui Florin Răduciou la lotul de juniori U15, generația lui Ianis Hagi și Florinel Coman, apoi o perioadă a lucrat ca referent la Școala Federală de Antrenori, condusă pe atunci de Dan Apolzan.

ADVERTISEMENT

Între 2005-2010, Ciprian Niță a activat ca antrenor la juniorii U19 ai Rapidului. Acesta are și un scurt mandat de principal la Balotești (aprilie 2019 – ianuarie 2020). După această experiență el a fost cooptat de Adrian Mutu în staff-ul său la naționala de tineret U21, apoi la FCU Craiova și ultima dată la Rapid.

Staff-ul lui Mircea Lucescu la naționala României

Antrenori secunzi: Ionel Gane, Florin Constantinovici

Ionel Gane, Florin Constantinovici Antrenor portari: Leontin Toader

Leontin Toader Analist video: Ciprian Niță

Ciprian Niță Preparatori fizici: Cristian Dragotă, Darius Hîmpea

Cristian Dragotă, Darius Hîmpea Medic: Claudiu Stamatescu

Claudiu Stamatescu Staff medical: Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Cristian Tănase, Constantin Crețu

Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Alin Burileanu, Cristian Tănase, Constantin Crețu Team Manager: Cătălin Gheorghiu

Cătălin Gheorghiu Ofițer de presă: Cătălin Popescu

Cătălin Popescu Comunicare: George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video)

George Ștucan (social media), Adrian Glodeanu (foto & video) Ofițer securitate: Alexandru Nicilă

Alexandru Nicilă Kit Management: Cornel Mateiași, Cătălin Clincea

Cornel Mateiași, Cătălin Clincea Bucătar șef: Andrei Voica

Andrei Voica Șofer autocar: Laurențiu Zabuliche

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu debutează la cârma naționalei României la începutul lunii viitoare cu prima ”dublă” din Liga Națiunilor 2024: Kosovo (6 septembrie, Priștina) și Lituania (9 septembrie, stadion Steaua). este să formeze o echipă competitivă cu care să obțină calificarea la Cupa Mondială 2026. România mai este în grupă cu Cipru.

Programul complet al României în Liga Națiunilor

6 septembrie, ora 21:45: Kosovo – România

9 septembrie, ora 21:45: România – Lituania

12 octombrie, ora 21:45: Cipru – România

15 octombrie, ora 21:45: Lituania – România

15 noiembrie, ora 21:45: România – Kosovo

18 noiembrie, ora 21:45: România – Cipru