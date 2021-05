Mircea Lucescu și-a decis viitorul după eventul cu Dinamo Kiev. Ce spune despre retragere: „Am energie și entuziasm”

Mircea Lucescu e pus pe fapte mari la Dinamo Kiev. După ce a surprins întreaga suflare a fotbalului mondial acceptând să semneze tocmai cu marea rivală a fostei sale echipe și a reușit eventul în Ucraina, cel mai titrat antrenor român al ultimelor decenii își pune deja la punct strategia pentru noul sezon european.

În plus, Igor Surkis, miliardarul care deține pachetul majoritar de acțiuni al clubului, intenționează să-i prelungească înțelegerea până în 2023, când va împlini 78 de ani, așa că retragerea iese din discuție.

„Când muncești, totul e extraordinar. Când nu faci nimic, atunci te îmbolnăvești. Atât timp cât am această energie, acest entuziasm, acest raport cu jucătorii, n-am niciun motiv să mă retrag”, a explicat „Il Luce” la revenirea în țară, dezvăluind și motivele pentru a ales să o „trădeze” pe Șahtior.

Mircea Lucescu își continuă aventura la Dinamo Kiev. Nici vorbă de retragere!

„Știam la ce mă angajez, începutul a fost greu, nu ma gândeam la titluri, ci să refac o echipă. Am vrut în primul rând să revin în fotbal, într-o competiție în care exista o rivalitate.

Am vrut să văd eu unde sunt, ce mai am în mine, ambiție, entuziasm, motivație de a lupta. Am făcut o alegere corectă, cred eu. Ce aș fi făcut aici? M-aș fi plimbat de la un teren la altul, mai ales că era acea perioadă cu pandemia.

A fost extrem de dificil, aveam o responsabilitate uriașă, calificarea în grupele Champions League. Era mai important decât trofeele care au venit mai târziu.

Era baza de la care am pornit spre celelalte titluri. A fost bine că imediat a venit și Supercupa Ucrainei, a fost un imbold.

Pentru mine nu înseamnă ceva special. Am vrut în primul rând să revin în fotbal, să revin într-o competiție cu rivalitate importantă.

Am vrut să mă verific și pe mine, unde sunt, ce mai am în mine, dacă mai am ambiție, motivație, entuziasm… Am făcut o alegere corectă.

Am stat cam 8 luni în cantonament, dar nu am simțit pentru că activitatea era foarte mare.

Atâta timp cât am această energie, acest entuziasm, acest raport cu jucătorii, n-am niciun motiv să mă retrag. Îmi place să muncesc! Când nu faci nimic, atunci te îmbolnăvești. Am 11 jucători în echipa națională, ceea ce mă bucură foarte tare”, a declarat Mircea Lucescu.

Champions League, o pălărie prea mare pentru echipele românești: „Europa League ar fi singura variantă accesibilă”

Chiar dacă lupta pentru titlul de campioană a Ucrainei i-a ocupat cea mai mare parte a timpului, reputatul tehnician român are grijă să rămână conectat și la fotbalul autohton. Tocmai de aceea, este convins că FCSB și CFR au șanse aproape nule de a reveni curând în cea mai importantă competiție intercluburi.

„Eu cred că nici CFR Cluj, nici FCSB, indiferent care va câștiga campionatul, eu nu cred că una din ele va reuși să ajungă în champions league. Europa League ar fi singura variantă accesibilă pentru ele”, a fost verdictul dur dat de „Il Luce”.