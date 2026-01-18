Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu (80 de ani), se va deplasa săptămâna viitoare la Istanbul, alături de „secundul” său, Ionel Gane, pentru a urmări două partide extrem de interesante din cupele europene.

La ce meciuri europene va fi prezent Mircea Lucescu

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu se va deplasa în Turcia pentru a urmări două meciuri importante din cupele europene. „Il Luce” va fi prezent miercuri, de la ora 19:45, pe Rams Park din Istanbul, la duelul dintre fosta sa echipă, Galatasaray, și Atletico Madrid, din penultima etapă a grupei de UEFA Champions League.

Apoi, joi seară, tot de la ora 19:45, selecționerul României va urmări meciul din Europa League dintre Fenerbahce și Aston Villa, care se va disputa pe stadioul „Șukru Saracoglu”. Mircea Lucescu va fi cu ochii în mod special pe internaționalii turci care ar putea face parte din lotul lui Vincenzo Montella pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, pe care România o va disputa la Istanbul pe 26 martie.

La ultima acțiune a naționalei Turciei, Fenerbahce a avut patru jucători convocați, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Irfan Kahveci și Oguz Aydin, iar Galatasaray a fost reprezentată de trei fotbaliști, Ugurcan Cakir, Bariș Alper Yilmaz și Ahmed Kutucu. , iar Soyuncu a evoluat și el sub comanda tehnicianului român.

De ce nu a fost prezent Mircea Lucescu în cantonamentul echipelor românești din Antalya

Nu mai puțin de 10 formații din Superliga au efectuat cantonamentul din această iarnă în Antalya, însă Mircea Lucescu nu a putut fi prezent pentru a-și urmări elevii de la echipa națională. Selecționerul s-a confruntat cu probleme de sănătate la începutul anului, iar din acest motiv nu a făcut deplasarea în Turcia, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

În Antalya au fost prezenți cei doi antrenori secunzi de la prima reprezentativă, Ionel Gane și Florin Constantinovici, dar și alți reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, care au urmărit activitățile și meciurile amicale ale echipelor românești. După partida dintre Gaziantep și FC Argeș, .

Fenerbahce vine la București

Mircea Lucescu va avea o nouă oportunitate de a-i urmări pe internaționalii turci de la Fenerbahce pe 29 ianuarie, când gruparea antrenată de Domenico Tedesco va juca la București împotriva FCSB-ului în ultima etapă a grupei de Europa League. În funcție de rezultatele înregistrate în penultima rundă, duelul ar putea fi unul decisiv pentru ambele formații. Momentan, Fenerbahce ocupă poziția a 12-a, cu 11 puncte, în timp ce FCSB este pe locul 27, cu 6 puncte.

