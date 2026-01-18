Sport

Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv

Mircea Lucescu va fi prezent la două meciuri importante din cupele europene în următoarea săptămână. Pe cine va urmări selecționerul naționalei României.
Bogdan Mariș, Cristi Coste
18.01.2026 | 17:15
Mircea Lucescu sia stabilit cele doua meciuri europene la care merge saptamana viitoare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Lucescu va fi prezent la două meciuri europene în următoarele zile. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu (80 de ani), se va deplasa săptămâna viitoare la Istanbul, alături de „secundul” său, Ionel Gane, pentru a urmări două partide extrem de interesante din cupele europene.

La ce meciuri europene va fi prezent Mircea Lucescu

Din informațiile FANATIK, Mircea Lucescu se va deplasa în Turcia pentru a urmări două meciuri importante din cupele europene. „Il Luce” va fi prezent miercuri, de la ora 19:45, pe Rams Park din Istanbul, la duelul dintre fosta sa echipă, Galatasaray, și Atletico Madrid, din penultima etapă a grupei de UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT

Apoi, joi seară, tot de la ora 19:45, selecționerul României va urmări meciul din Europa League dintre Fenerbahce și Aston Villa, care se va disputa pe stadioul „Șukru Saracoglu”. Mircea Lucescu va fi cu ochii în mod special pe internaționalii turci care ar putea face parte din lotul lui Vincenzo Montella pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, pe care România o va disputa la Istanbul pe 26 martie.

La ultima acțiune a naționalei Turciei, Fenerbahce a avut patru jucători convocați, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Irfan Kahveci și Oguz Aydin, iar Galatasaray a fost reprezentată de trei fotbaliști, Ugurcan Cakir, Bariș Alper Yilmaz și Ahmed Kutucu. Muldur și Kahveci au debutat la prima reprezentativă în mandatul lui Mircea Lucescu, iar Soyuncu a evoluat și el sub comanda tehnicianului român.

ADVERTISEMENT
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Digi24.ro
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța

De ce nu a fost prezent Mircea Lucescu în cantonamentul echipelor românești din Antalya

Nu mai puțin de 10 formații din Superliga au efectuat cantonamentul din această iarnă în Antalya, însă Mircea Lucescu nu a putut fi prezent pentru a-și urmări elevii de la echipa națională. Selecționerul s-a confruntat cu probleme de sănătate la începutul anului, iar din acest motiv nu a făcut deplasarea în Turcia, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13...
Digisport.ro
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”

În Antalya au fost prezenți cei doi antrenori secunzi de la prima reprezentativă, Ionel Gane și Florin Constantinovici, dar și alți reprezentanți ai Federației Române de Fotbal, care au urmărit activitățile și meciurile amicale ale echipelor românești. După partida dintre Gaziantep și FC Argeș, fostul mare atacant Burak Yilmaz a vorbit despre relația sa cu Mircea Lucescu.

Fenerbahce vine la București

Mircea Lucescu va avea o nouă oportunitate de a-i urmări pe internaționalii turci de la Fenerbahce pe 29 ianuarie, când gruparea antrenată de Domenico Tedesco va juca la București împotriva FCSB-ului în ultima etapă a grupei de Europa League. În funcție de rezultatele înregistrate în penultima rundă, duelul ar putea fi unul decisiv pentru ambele formații. Momentan, Fenerbahce ocupă poziția a 12-a, cu 11 puncte, în timp ce FCSB este pe locul 27, cu 6 puncte.

ADVERTISEMENT
  • 508 milioane de euro valorează lotul naționalei Turciei, conform transfermarkt
  • 18 este locul ocupat de Galatasaray în ierarhia din UEFA Champions League
SuperLiga, live blog etapa 22. Csikszereda – FC Botoșani 1-0. Intervenție fabuloasă a...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 22. Csikszereda – FC Botoșani 1-0. Intervenție fabuloasă a lui Pap!
Idolul Simonei Halep, dezvăluiri dureroase despre scandalul de dopaj în care românca a...
Fanatik
Idolul Simonei Halep, dezvăluiri dureroase despre scandalul de dopaj în care românca a fost implicată: ”Este foarte trist”
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o...
Fanatik
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să...
iamsport.ro
L-a umilit pe Becali de față cu toți jucătorii, apoi l-a păcălit să îl lase să plece gratis la Rapid: 'Trădător! Ăla e dușmanul meu, nu ai cum să ții cu el'
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului...
gsp.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele...
Antena3 CNN
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Digisport.ro
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru...
gsp.ro
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a...
Libertatea.ro
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România
Clever Media
Cel mai sărac și cel mai bogat lider de partid din România
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!