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Dinamo nu și-a uitat gloriile, de la toate disciplinele, care au scris istorie pentru tricoul alb-roșu. Clubul Sportiv și-a omagiat legendele cu ajutorul unui moment care l-a avut ca autor pe Cezar Ouatu, cunoscutul interpret de operă.

Cezar Ouatu a deschis Gala Dinamo 2026 cu „Deșteaptă-te, române!”

a început cu intonarea imnului național. Cezar Ouatu a interpretat „Deșteaptă-te, române!”, în deschiderea unei seri dedicate sportivilor și personalităților care au contribuit la istoria clubului din Ștefan cel Mare. Tenorul a revenit ulterior cu un moment dedicat legendelor alb-roșii. Pe melodia „Eternitate”, organizatorii au adus un omagiu unor nume importante din fotbal, atletism, gimnastică, canotaj și celelalte discipline în care Dinamo a obținut performanțe.

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Printre cei omagiați s-au numărat Mircea Lucescu, Ivan Patzaichin, Dan Grecu și Mihaela Peneș. Momentul a reunit nume din mai multe generații, care au făcut cunoscute culorile clubului atât în România, cât și în competițiile internaționale.

Cezar Ouatu a cântat imnul în deschiderea Galei Dinamo 2026

Mircea Lucescu, omagiat în prezența nepotului său, Matei

Mircea Lucescu a ocupat un loc în momentul pregătit de organizatorii Galei Dinamo 2026. Fostul fotbalist și antrenor este una dintre personalitățile care au marcat istoria echipei din Ștefan cel Mare, atât prin rezultatele obținute pe teren, pe vremea când era sportiv profesionist, cât și prin cele de pe banca tehnică.

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, nepotul lui „Il Luce”, care a urmărit omagiul adus bunicului său pe acordurile melodiei „Eternitate”. Prezența sa a dat o semnificație aparte momentului pentru familia Lucescu.

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Din fotbal au mai fost omagiați Ilie Datcu și Gheorghe Mulțescu, alte două nume importante pentru suporterii dinamoviști. Cei trei s-au regăsit alături de campioni din celelalte secții ale clubului, într-un moment dedicat celor care au contribuit la palmaresul și prestigiul lui Dinamo.

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Campioni din mai multe generații, omagiați la Gala Dinamo 2026

Din haltere a fost omagiat Andrei Socaci, iar din box, Calistrat Cuțov. Atletismul a fost reprezentat de Mihaela Peneș, specialistă în aruncarea suliței, și Argentina Menis, unul dintre numele de referință ale României în proba de aruncare a discului. Ecaterina Oancia s-a regăsit în momentul dedicat canotajului, iar Dan Grecu a reprezentat gimnastica. Din caiac-canoe au fost amintiți și Vasile Dîba, Mihai Zafiu și Ivan Patzaichin, nume legate de marile performanțe internaționale ale sportului românesc.

Organizatorii i-au omagiat și pe Marian Costea, de la hochei pe gheață, Ion Cernea, de la lupte greco-romane, și Ion Țuțuianu, de la rugby. Valentin Samungi, din handbal, și Florin Zalomir, din scrimă, au completat lista legendelor amintite în cadrul ceremoniei.

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