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Gică Hagi a revenit la echipa națională anul acesta, după ce regretatul Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Specialiștii FANATIK au analizat prezența celor doi tehnicieni pe bancă și au scos în evidență felul în care jucătorii României au gestionat indicațiile fiecăruia.

Marius Șumudică, convins de presiunea exercitată de prezența lui Gică Hagi la echipa națională comparativ cu cea a lui Mircea Lucescu

în primul meci din Nations League. Experții FANATIK au analizat dincolo de rezultatul final, și au scos în evidență detalii precum cel din debutul partidei, când Ionuț Radu a interceptat o pasă. avea mingea la picior, însă și-a aruncat privirea către banca tehnică, așteptând parcă o indicație din partea lui Gică Hagi. Jucătorul a expediat ulterior o pasă lungă, iar analiștii au dezbătut pe seama influenței pe care tehnicianul o are asupra elevilor săi, mai ales în timpul meciurilor.

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„(n.r. – Există riscul ca personalitatea uriașă a lui Gică Hagi să strivească personalitatea jucătorilor?) Și eu mă manifest așa. Asta e diferența între cei doi antrenori, ultimii doi antrenori care au fost. Dacă îl vedeai pe Lucescu, Lucescu nu era un antrenor care să dirijeze jocul tot timpul. Pe când, Gică Hagi este un antrenor care trăiește foarte mult jocul și care îți dă soluția tot timpul, vede jocul și pune presiunea asta pe jucători. Asta este diferența dintre ultimii doi antrenori de la echipa națională. Și aici intervine personalitatea fiecărui jucător, fiindcă se întâmplă totul în foarte scurt timp și nu poți să ai o telecomandă în mână și să-i spui jucătorului, să-l teleghidezi. Nu ești pe PlayStation. Și atunci intervine personalitatea fiecărui jucător. Iar dacă jucătorul are personalitate, nu stă să piardă timpul și să gândească, să se uite la bancă, că n-ai timp. Dacă nu are personalitate, nu trebuie să fie la echipa națională!”, a fost verdictul dat de Marius Șumudică.

Dănuț Lupu nu s-a ferit de cuvinte. Care este marea problemă a lui Gică Hagi la echipa națională în acest moment

Dănuț Lupu, prezent în studioul emisiunii, a semnalat un alt aspect important în ceea ce privește echipa națională. Fostul mare fotbalist român s-a legat de relația dintre Gică Hagi și fiul său, Ianis. „Gică are o problemă în toată chestia asta. E Ianis la mijloc, care, ca să poată să se impună la un moment dat în fața jucătorilor, va trebui prima dată să asculte Ianis și după aia restul!”, a opinat și Dănuț Lupu.

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Andrei Vochin arată cu degetul către școlile de fotbal din România. Paralela făcută cu situația de la echipa națională

Cel mai amplu discurs legat de faza cu Ionuț Radu la început de meci, pusă în contextul actual al fotbalului românesc, l-a avut Andrei Vochin. Oficialul FRF a transpus scena din meciul cu Suedia la nivelul juniorilor, unde fotbaliștii români sunt constant ghidați de pe margine de antrenori, fără a avea putere de decizie și de analiză în timp real.

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„Sincer să fiu, eu nu cred că în cazul lui Radu se pune problema așa, că el este unul dintre jucătorii cu mare personalitate din echipa națională. Chestia asta cu mingea lungă în primele 10 minute nu prea cred, pentru că ieri, inclusiv la interviul de după meci, a spus: „Noi asta trebuia să evităm, mingea lungă”. Problema însă a întregului fotbal românesc este că așa sunt crescuți copiii de mici, teleghidați. Asta mi se pare o mare problemă, pentru că acea personalitate nu o capeți la 25 de ani, la 26 de ani. Acea personalitate trebuie să o capeți de la 10-11 ani. Și atâta vreme cât antrenorii de copii și juniori, te uiți pe margine și le spun: „Dă-i în stânga, dă-i în dreapta”… De ce? Toate lucrurile astea scad capacitatea de decizie în timp real a copilului în decursul timpului!

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Dacă ai fost învățat acum 10 ani în urmă, când ai avut un antrenor care ți-a spus: „Ia-o în stânga, ia-o în dreapta” în timpul meciului, atunci mi-e greu să cred că în momentul în care ai 80.000 de oameni acolo, nu-i primul tău instinct să te uiți la bancă: „Bă, ce să fac? O iau în stânga sau o iau în dreapta? Unde-mi zice antrenorul?”. Aia se creează în timp. Aia e o problemă mare de coaching în fotbalul nostru. Exact cum e și la noi la școală, pur și simplu. La școală îți spunea, îți dicta comentariul la limba română. Da? Ce a vrut să spună autorul? Păi eu știu ce a vrut să spună autorul, dar de ce nu-mi dezvolți mie creativitatea? Să spun eu ce cred că a vrut să spună autorul și apoi să avem o discuție profesor-elev în continuare despre ce a vrut să spună autorul. Este exact același lucru. Metodica de învățare în România este rămasă în urmă, iar la fotbal cu atât mai mult…

Uitați-vă, dacă vă duceți la meciuri de copii și juniori, cum se manifestă antrenorul de pe margine. El nu îi pune probleme jucătorului, el îi spune cum să rezolve problema. Ok, îi spui tu o dată, de două ori… dar vine un alt adversar care îți pune o altă problemă. Ce faci? Aștepți indicația de pe margine, ce trebuie să faci pe teren? Nu!”, a fost comentariul amplu al lui Andrei Vochin pe seama situației expuse inițial.

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Marius Șumudică a ținut să îi răspundă, oferind o completare: „Rezultatul final la tot ceea ce ai spus tu și consecința, știi care este? Uită-te acum la loturile de juniori. Cei care reușesc, cei care au rezultate sunt jucătorii spre care ne îndreptăm ochii și sunt crescuți în străinătate. Asta este consecința!”, a conchis tehnicianul român la FANATIK SUPERLIGA.

18 este numărul de puncte făcut de România în precedenta campanie din Nations League, cu Mircea Lucescu selecționer

1 este locul ocupat de „tricolori” atunci, într-o grupă cu Kosovo, Cipru și Lituania