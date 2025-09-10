Mircea Lucescu, sincer după Cipru – România 2-2: „Trebuia să fiu mai puțin sentimental”. Critici directe pentru Man și Stanciu: „Împrăștiat în joc. Sunt deja 9 meciuri!”. Exclusiv

a fost meciul din preliminariile CM 2026 care a lăsat un gust amar „tricolorilor”. Mircea Lucescu, a mărturisit ce greșeli a făcut în deplasarea cu ciprioții. Cum a comentat prestațiile lui Dennis Man și Nicolae Stanciu.

Ce și-a reproșat Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2

Mircea Lucescu a intervenit a doua zi, în direct, după Cipru – România 2-2. Selecționerul României a spus clar ce regretă în privința deciziilor luate, după care i-a analizat pe Dennis Man și Nicolae Stanciu, jucătorii de la care se așteaptă lucruri importante și pe care echipa naționala își pune baza.

„E greu să spun că îmi reproșez ceva. Poate ar fi trebuit să fiu mai puțin sentimental și să iau decizii mai conforme cu momentul de față din fotbalul românesc. Man, dacă nu se adaptează puțin și la un fotbal mai agresiv decât a fost el obișnuit, îi va fi greu și la Eindhoven. N-a interpretat situația de 1 contra 1. El trebuia să facă exact ce a făcut Drăguș la gol, să dribleze portarul, să intre pe piciorul stâng în interior, să deschidă unghiul și să bage mingea în poarta goală. S-a grăbit, s-a precipitat, a dat în portar… Nu a dus acțiunea până la capăt.

E un moment mai dificil pentru el după Parma. E un timp mai introvertit și greu se adaptează unei situații noi. Se vede în modul lui de a fi. Asta spun, îmi reproșez starea mea sentimentală la acest joc. Am vrut să le dau posibilitatea multora să se revanșeze după o perioadă mai dificilă pentru ei. Tuturor din generație. Și lui Burcă, și lui Drăguș, care s-a comportat extraordinar. Vedem doar spectrul acesta estetic al jocului și nu dincolo de el.

Stanciu a fost sufletul echipei naționale. Nu putem să neglijăm faptul că în cele 2 meciuri, aportul său a fost sub nivelul pretențiilor. Sunt 9 meciuri în care nu a marcat, nu a dat un șut periculos pe poarta adversă. Puțin împrăștiat în joc, doritor să dea foarte mult echipei… Discutăm cu el aceste probleme. Este un jucător util echipei, dincolo de aspectul tehnic al jocului. Este ascultat, este respectat. Foarte puțin ca joc!”, a spus Mircea Lucescu.

„România, în momentul de față, nu are un lider în teren!”

În cadrul aceleiași intervenții s-a aflat, în direct, și Marius Șumudică. Antrenorul român a precizat că nu vede în actuala echipă a României un lider în teren, aspect pe care și Mircea Lucescu l-a evidențiat.

„Scorul de 2-0 este cel mai periculos, mincinos. Există o perioadă de relaxare, când crezi că ești învingător, iar ceilalți se motivează. În astfel de momente trebuie să apară liderii din teren. România, în momentul de față, nu are un lider în teren. Liderii se nasc, nu ține de nea Mircea Lucescu”, a intervenit Marius Șumudică.

„Voi ați văzut comportamentul lui Kastanos (n.r. – căpitanul ciprioților). Ceva incredibil, cel mai periculos. Am insistat în mod deosebit să fie luat în primire imediat cum trece în terenul nostru. Dădea indicații în teren. Avea mingea la picior și le arăta jucătorilor unde să se ducă, unde să vină.

Avem nevoie de astfel de jucători. Jucători care în teren, în afară că își dau viața, trebuie să intervină și partea cealaltă de răbdare în joc, de organizare a ideilor”, a concluzionat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.