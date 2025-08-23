Mircea Lucescu, şocat de eşecul CFR-ului şi de demisia lui Dan Petrescu: “Este un cutremur!”

CFR Cluj a suferit un eșec șocant în meciul cu Hacken din prima manșă a play-off-ului Conference League. , iar antrenorul la finalul întâlnirii, . Mircea Lucescu a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre jocul din Suedia, dar și despre decizia tehnicianului.

Mircea Lucescu, lăsat mască de eșecul dur al lui CFR Cluj cu Hacken

Selecționerul României a fost șocat de rezultatul din Suedia, cea mai dură înfrângere din istoria lui CFR Cluj în cupele europene. „Nu ne așteptam la rezultatul Clujului, dar în viața unei echipe se întâmplă și astfel de momente. (n.r. a fost cutremur) Da. Când vezi că lucrurile nu merg, te retragi și faci tot posibilul să nu fii umilit, dar meciul a continuat să fie deschis, cu spații extraordinar de mari.

Pe un teren cu iarbă artificială, jocul devine mult mai rapid și cine e obișnuit cu așa ceva are un avantaj mare, din păcate pentru Dan și pentru CFR Cluj. Știu că Dan Petrescu și-a dat demisia, pesemne că și-a dat seama că e un moment delicat și pentru el, dar și pentru echipă.

(n.r. e un cutremur că și-a dat demisia) Este, e foarte greu pentru un antrenor să accepte o asemenea situație, foarte puțini se mai agață de un viitor nesigur. E nevoie de un suflu nou, de un alt mod de a gândi, poate și de alte metode de pregătire”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce jucător l-a dezamăgit pe Mircea Lucescu în Hacken – CFR Cluj 7-2

Experimentatul tehnician a afirmat că Louis Munteanu, care a avut două goluri anulate în prima repriză, nu a făcut un joc rău, însă acesta și-a exprimat dezamăgirea cu privire la evoluția fundașului Matei Ilie. „Louis și-a făcut datoria în prima repriză, a alergat, s-a zbătut, a avut și acțiuni destul de consistente.

În situația în care se afla toată echipa, cu puțină atenție acordată fazei defensive, e greu să scoți pe unul sau pe altul deasupra celorlalți. Nu mi-a displăcut Louis, mai slab a fost Matei. La experiența pe care a acumulat-o, ar fi putut să strângă puțin echipa în jurul lui. Aș fi vrut din partea lui să văd o reacție de furie”, a afirmat Mircea Lucescu.

