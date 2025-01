Mircea Lucescu, șocat de moartea lui Dinu Gheorghe: „Aseară am vorbit cu el! Era ok, se simțea foarte bine… Nu mai pot să vorbesc!”. Exclusiv

Dinu Gheorghe s-a stins fulgerător din viață, la vârsta de 68 de ani. în locuința sa după ce ar fi suferit un atac cerebral.

Mircea Lucescu, șocat de moartea lui Dinu Gheorghe: „Aseară am vorbit cu el! Era ok, se simțea foarte bine…

Pe cel poreclit Dinu “Vamă” l-a legat o veche prietenie cu Mircea Lucescu. Selecţionerul României a fost bulversat de această veste, spunând pentru FANATIK că a vorbit chiar aseară cu Gheorghe şi era foarte ok:

„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu.

Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.

“A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei”

Sunt și eu în spital și pur și simplu mă gândesc că acum câteva ore vorbeam cu el, iar acum nu mai e. A fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare.

Ce putem să facem? Îmi pare rău încă o dată. Nu mai pot să vorbesc, credeți-mă. Vă mulțumesc”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Dinu Gheorghe, prietenie apropiată cu Mircea şi Răzvan Lucescu

În ultimii ani, Dinu Gheorghe s-a retras din viaţa publică. A fost preşedinte la Rapid şi Dinamo, dar ultima dată în fotbal a fost la Dunărea Călăraşi, club la care a fost director general în anul 2019.

Pe Mircea Lucescu şi Dinu Gheorghe îi leagă o prietenie de zeci de ani. Cei doi au câştigat titlul din 1999 alături de Rapid, când “Il Luce” era antrenorul principal al clubului şi Dinu Gheorghe ocupa funcţia de director general.

alături de antrenorul Răzvan Lucescu, în finalul anului 2006. Cei doi au semnat cu FC Braşov, club la care Dinu Gheorghe a stat până în 2010, când s-a întors în Giuleşti.