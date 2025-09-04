Mircea Lucescu șochează la conferința de presă înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu joc acest meci! FIFA nu acceptă așa ceva”

Deoarece se află într-o grupă formată doar din 5 echipe, în fiecare etapă una dintre formații este nevoită să-și programeze un meci amical, pentru a avea o acțiune formată din două partide. Selecționerul naționalei României nu este încântat de această idee.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu este împotriva partidei amicale cu Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”

FIFA i-a impus României să-și programeze două meciuri amicale în luna septembrie și octombrie, atunci când „tricolorii” au de jucat doar câte un meci oficial, contra Ciprului și a Austriei. Mircea Lucescu nu este încântat de regula forului internațional și și-ar fi dorit să aibă de jucat doar partida cu Cipru pentru a se putea concentra pe ce este mai important:

„În primul rând, aș fi preferat să nu joc acest meci. Aș fi vrut să avem echipa pregătită pentru meciul cu Cipru, care e vital pentru calificarea la Mondial. FIFA nu acceptă ca nimeni să aibă vreun avantaj, și am luat acest joc. Întâlnim un adversar bun, unul care se pregătește deja pentru Campionatul Mondial. Au jucători aduși din toate părțile. Noi poate vom încerca și alți jucători, dar pentru ei nu e un amical.

ADVERTISEMENT

Am promovat patru jucători de la tineret pentru a da continuitate. Așa au apărut Sava, Bairam, Louis Munteanu și Borza. Ei trebuie să se adapteze grupului și filozofiei. Depinde doar de ei. Pentru mine, e un meci de pregătire. Vreau să-mi dau seama dacă jucătorii care au evoluat mai puțin la națională se adaptează unui meci internațional. Nu se compară cu niciun fel de meci de club și nici cu prezența în cupele europene.

Responsabilitatea e imensă. La cluburi au un număr de suporteri, dar la națională au toată țara în spatele lor. Prezența lor la echipa națională trebuie să fie pozitivă. Întâlnim o echipă bine conturată, cu un obiectiv foarte clar. Pentru noi, e un meci pe care trebuie să-l câștigăm pentru a avea entuziasm înainte de meciul cu Cipru”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Canada.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea și Andrei Borza, ghinioniștii acestei acțiuni a naționalei României

Din păcate pentru Mircea Lucescu, Daniel Bîrligea și Andrei Borza s-au accidentat și nu vor putea face parte din lotul echipei naționale ce va susține meciurile din luna septembrie, împotriva Canadei și a Ciprului.

ADVERTISEMENT

Dacă în cazul fundașului lateral al Rapidului situația este mai complicată. Aflat într-o formă foarte bună,

Deși în cazul lui Bîrligea, Mircea Lucescu nu a convocat pe altcineva, lipsa de fotbaliști în flancul stâng al apărări și să-l cheme pe experimentatul Alex Chipciu.