Mircea Lucescu, soluţie surpriză pe postul de fundaş central! Jucătorul transferat în vară la Hannover 96, convocat la naţională. Exclusiv

Cristi Coste, Cristian Măciucă
12.08.2025 | 12:55
Mircea Lucescu a găsit o variantă surpriză pentru postul de fundaș central la echipa națională. Fotbalistul va fi convocat de „Il Luce” pentru amicalul cu Canada și pentru meciul cu Cipru din preliminariile World Cup 2026.

Pe cine va convoca Mircea Lucescu la echipa națională. Fotbalistul tocmai s-a transferat la Hannover 96

După ce FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Alex Mitriță la fi chemat din China de Mircea Lucescu la echipa națională, un alt stranier se va alătura „tricolorilor”. Este vorba despre Virgil Ghiță, fotbalist care a ajuns în această vară la Hannover 96.

„Nu doar Mitriță va fi 100% chemat la lot, ci și Virgil Ghiță. Din informațiile FANATIK, Virgil Ghiță și Alex Mitriță vor fi 100% la dubla din septembrie, cu Canada și Cipru. 

Virgil Ghiță, care a prins foarte bine la Hannover 96. Este chiar al doile căpitan. Au câștigat acum la Dusseldorf.

(n.r. – Nu va fi Mihai Popescu?) Va fi și Mihai Popescu. Eu așa știu de Mihai Popescu și știu de săptămâna trecută. Nu va fi Alibec, dar fi Mihai Popescu”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA. 

Hannover 96, grupare care evoluează în a doua ligă din Germania, l-a transferat în această vară pe Virgil Ghiță. Nemții au plătit 1 milion de euro pe fundașul în vârstă de 27 de ani. În ultimii trei ani, Ghiță a jucat în Polonia, la Cracovia.

La Hannover 96, în noua ediție de 2.Bundesliga, Ghiță a fost integralist în primele două etape, reușind chiar să dea o pasă decisivă în victoria cu Kaiserslautern, scor 1-0.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Virgil Ghiță, conform transfermarkt.com
  • 3 selecții are fundașul central la echipa națională a României

CONVOCARE BOMBA la nationala pentru meciurile din septembrie. SURPRIZA lui Mircea Lucescu

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
