Mircea Lucescu, specialist în calificările pentru grupele Ligii Campionilor! Cifrele uluitoare din cariera lui “Il Luce”. Video

Mircea Lucescu se pregăteşte pentru un nou sezon în grupele Ligii Campionilor, de această dată cu Dinamo Kiev. Vicecampioana Ucrainei mai are un hop de trecut, play-off-ul UEFA Champions League, unde o va întâlni pe Gent. FANATIK îţi prezintă bilanţul uluitor al lui “Il Luce” în meciurile decisive pentru calificarea la masa bogaţilor din UCL.

Cu o carieră începută în 1979, Mircea Lucescu are la activ 103 meciuri în grupele Ligii Campionilor, ceea ce îl clasează pe locul 6 în topul antrenorilor care au participat în cea mai importantă competiţie continentală. În plus, “Il Luce” are cifre de excepţie şi în preliminariile UEFA Champions League, fiind un specialist al calificărilor.

Pe 28 iulie 1999, în Giuleşti, Mircea Lucescu debuta în preliminariile Ligii Campionilor, într-un Rapid Bucureşti – Skonto Riga 3-3. Până la acest meci, antrenorul român gustase acţiunea din UEFA Champions League în scurtul mandat de la Inter, cu o partidă în faza grupelor şi o dublă manşă cu Manchester United în sferturile de finală.

Mircea Lucescu şi drumul de la o eliminare ruşinoasă la specialist pentru calificările în grupele Ligii Campionilor

După remiza cu Skonto Riga din Giuleşti, Rapidul antrenat de Mircea Lucescu a părăsit preliminariile Ligii Campionilor 1999-2000. Meciul retur a fost pierdut, scor 1-2, iar campioana Letoniei a obţinut calificarea în următoarea fază, unde a fost eliminată de Chelsea.

Un sezon mai târziu, Mircea Lucescu s-a întors în preliminariile Ligii Campionilor, de această dată cu Galatasaray. Turcii au eliminat-o pe St. Gallen, 2-1 şi 2-2, şi “Il Luce” ajungea în grupele UEFA Champions League. La scurt timp după returul cu elveţienii, Galata a câştigat Supercupa Europei, 2-1 cu Real Madrid, şi Mircea Lucescu obţinea primul trofeu european.

Tot cu Galatasaray, dar în sezonul 2001-2002, Mircea Lucescu a ajuns din nou în grupele Ligii Campionilor, totul după două duble în preliminarii. Pe lista victimelor lui “Il Luce” s-au numărat Vllazina şi Levski Sofia, cu un bilanţ de trei victorii şi o remiză.

Meciuri memorabile la Şahtior Doneţk, dar şi o eliminare în faţa lui Poli Timişoara

În sezonul 2004-2005, cu Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu s-a întors în preliminariile Ligii Campionilor, iar parcursul a fost unul de succes. Pyunik Erevan şi Club Brugge au fost eliminat de formaţia din Ucraina, iar bilanţul a fost din nou unul foarte bune, cu trei victorii şi o remiză.

Stagiunea următoare a fost una cu ghinion pentru Mircea Lucescu şi Şahtior Doneţk. În turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, ultimul înainte de faza grupelor, campioana Ucrainei a fost eliminată de Inter, după 0-2 şi 1-1, remiza fiind obţinută pe “Giuseppe Meazza”.

Au urmat alte trei sezoane, 2006-2007, 2007-2008 şi 2008-2009, în care Mircea Lucescu a dus Şahtiorul în grupele Ligii Campionilor. În meciurile decisive, cele jucate în turul 3 preliminar, ucrainenii le-au eliminat pe Legia Varşovia, RB Salzburg şi Dinamo Zagreb.

Lanţul a fost rupt în sezonul 2009-2010, când Mircea Lucescu şi Şahtior Doneţk au ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor. Proaspăt câştigătoare a Cupei UEFA, formaţia ucraineană a fost eliminată în turul 3 preliminar de Poli Timişoara, după 2-2 pe “Olimpiyskiy” şi 0-0 în Banat.

7 calificări din preliminarii în grupele Ligii Campionilor a reuşit Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a întors în preliminariile Ligii Campionilor

Timp de cinci sezoane, între 2010 şi 2014, Şahtior Doneţk nu a mai trebuit să treacă prin preliminarii. Campioana Ucrainei s-a calificat direct în grupele Ligii Campionilor în această perioadă, însă lucrurile s-au schimbat pentru stagiunea 2015-2016. După ce a pierdut titlul, Mircea Lucescu s-a întors în preliminarii şi a trecut peste acest hop cu succes. Şahtior Doneţk le-a eliminat pe Fenerbahce şi pe Rapid Viena, după două victorii şi două remize.

Revenit în Ucraina, de această dată la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu e la două meciuri de grupele Ligii Campionilor. În turul 3, vicecampioana Ucrainei a eliminat-o pe AZ Alkmaar, iar următorul adversar, Gent, este unul accesibil.