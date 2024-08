Mircea Lucescu stabilește un record mondial. Ce se întâmplă dacă preia naționala României

Mircea Lucescu este foarte aproape să preia naționala României, rămasă fără selecționer după plecarea lui Edi Iordănescu. Tehnicianul, care a împlinit zilele trecute 79 de ani, ar bifa un record unic în istoria fotbalului.

Dick Advocaat antrenează Curacao la 76 de ani

Lucescu ar deveni cel mai în vârstă tehnician în activitate, la nivel înalt, din istoria fotbalului. Foarte puțini antrenori au reușit să mai activeze după 70 de ani, dar să ajungă activi la aproape 80 de ani nu s-a întâmplat niciodată.

La acest moment, cel mai în vârstă antrenor în activitate este Dick Advocaat, olandezul de 76 de ani, selecționerul statului Curacao. Advocaat deține recordul de naționale antrenate. A mai pregătit în cariera sa Olanda, Coreea de Sud, Belgia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Serbia și Irak.

Roy Hodgson a condus Crystal Palace la 76 de ani

La 76 de ani, Roy Hodgson a condus-o pe Crystal Palace în sezonul trecut. Venerabilul antrenor britanic și-a început cariera în 1976, la Halmstad, o echipă din Suedia. Crystal a fost a 22-a echipă din cariera lui Hodgson.

Britanicii Bobby Robson, Alex Ferguson, Neil Warnock, dar și italianul Claudio Ranieri și olandezul Guus Hiddink sunt antrenori care au activat, la nivel înalt, și după 70 de ani.

Italianul Eduardo Reja (78 de ani) a pregătit anul trecut echipa slovenă Gorica. Fost selecționer al Albaniei, Reja a încheiat conturile cu Gorica în aprilie 2023.

Tot până în 2023 a fost activ și Jesualdo Fereira. Portughezul de 78 de ani a pregătit ultima data echipa egipteană Zamalek. El a câștigat cu această echipă campionatul în 2022.

A mai antrenat naționala între 1981 și 1986

Mircea Lucescu a mai antrenat naționala României. El a preluat-o în 1981, pe când era antrenor- jucător la Corvinul. Il Luce a calificat-o la EURO 1984, unde a fost cel mai tânăr selecționer al competiției.

Mandatul lui Lucescu la națională s-a terminat în 1986, după 58 de partide. Bilanțul său a fost: 28 victorii, 19 egaluri, 15 înfrângeri. Ulterior, a reușit aceeași performanță ca antrenor al tricolorilor.

Lucescu este pe locul trei în clasamentul all-time al selecționerilor României. Il Luce este devansat doar de Anghel Iordănescu (101 meciuri) și Victor Pițurcă (95 meciuri).

Tratativele avansate au fost confirmate pentru FANATIK

„Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu,

La nivel de club, Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor român. El a câștigat 35 de trofee, între care Cupa UEFA, cu Șahtior Donețk, și Supercupa Europei, cu Galatasaray Istanbul.

El a activat la Corvinul, Dinamo, naționala României, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit St. Petersburg, naționala Turciei și Dinamo Kiev.