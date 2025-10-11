Mircea Lucescu știe exact cum va juca Austria cu România! Un tricolor s-a accidentat și selecționerul a răbufnit la conferința de presă: „Căutați polemici, e de ajuns!”

Mircea Lucescu (80 de ani) a prefațat meciul România – Austria, din etapa a 6-a Grupei H din preliminariile lui CM 2026. Selecționerul a vorbit despre accidentarea lui Răzvan Marin și a răbufnit, din nou, la adresa jurnaliștilor.

Mircea Lucescu și-a făcut temele pentru România – Austria

Răzvan Marin e indisponibil pentru meciul dintre România și Austria, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Din acest motiv, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Nu există altă soluție decât Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna, m-aș bucura să nu fie ceva care să-l țină departe de teren. Cel mai important lucru este să se refacă, nu forțez niciodată jucătorii, înseamnă că e o ruptură microfibrilară, vom vedea, m-aș bucura să nu fie foarte grav.

Au un avantaj foarte mare (n.r. – austriecii), pentru că noi trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor, accidentări care au apărut pentru că au jucat puțin. E foarte greu atunci când trebuie să joace un meci întreg, 11 kilometri trebuie să alerge.

Noi am avut foarte mulți cu accidentări repetate. Știm foarte bine că ei nu pot să-și schimbe traiectoriile de joc, organizarea, trebuie să îi anticipăm și să profităm de slăbiciunile lor. Dacă vom știi să ne apărăm bine, atunci putem spera la un rezultat bun”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă premergătoare jocului cu Austria.

Cum joacă naționala lui Ralf Rangnick

Mircea Lucescu a dezvăluit în detaliu ce așteaptă de la selecționata Austriei. „Il luce” are a În 1986, Lucescu a fost demis de la cârma reprezentativie, deși România o învinsese cu 4-0 pe Austria.

„Își construiesc jocul pe pasele lungi, jucători de viteză, extremele în interior și lasă fundașii pe linia atacanților. Construiesc doar în momentul în care nu le iese atacul, întorc jocul. Recuperează cu mare agresivitate, nu lasă niciodată adversarul să iasă cu mingea, dezvoltă contraatacuri, accelerează foarte mult, stau foarte bine fizic.

Este un meci de prestigiu, de orgoliu național, ei trebuie să înțeleagă că nu trebuie să se oprească, cei care vor juca. Am fost dat afară (n.r. 1986). Nu are legătură, altă echipă, alți jucători, dacă continua echipa aceea ajungeam foarte departe”, a adăugat selecționerul României.

Ce a spus Lucescu despre o posibilă plecare de la echipa națională: „Haideți, mă lăsați? Toți sunteți selecționeri!”

Mircea Lucescu are contract cu FRF până în vara lui 2026. Obiectivul său e calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. România n-a mai jucat din 1998 la o Cupă Mondială.

„(n.r. Întrebat despre declarația de după amicalul cu Republica Moldova, referitoare la o eventuală plecare de la echipa națională) Haideți să nu facem astfel de… Căutați polemici. Am avut ce am avut de spus. Nu pune întrebarea. No comment.

Știi astea? E de ajuns, știți foarte bine. Eu am un meci foarte important. Am o responsabilitate mare.

(n.r. Despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB și nici măcar unul de la liderul Botoșani) Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă dați seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren și-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la națională nu mai sunt aceiași. Nu are nicio legătură. Haideți, mă lăsați? Toți sunteți selecționeri! Bravo vouă”, a conchis Lucescu.