Mircea Lucescu știe unde se va decide Turcia – România. A spus-o în conferința de la Istanbul

Joi, de la ora 19:00, România va disputa un meci extrem de important ce ne poate aduce mai aproape de Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Cu aproximativ 24 de ore înaintea partidei, Mircea Lucescu a oferit ultimele declarații despre meciul de joi. Alături de el a fost și Radu Drăgușin, fundașul central al celor de la Tottenham Hotspur.

Mircea Lucescu, ultimele detalii înainte de Turcia – România. Ce a declarat la conferința de presă

Mircea Lucescu s-a prezentat în fața presei cu 24 de ore înaintea partidei dintre Turcia și România pentru a oferi ultimele detalii despre meciul de la Istanbul. Din rândul jucătorilor, alături de selecționer a venit și Radu Drăgușin, care a prefațat, la rândul său, partida contra elevilor lui Vincenzo Montella.

Mircea Lucescu are o vastă experiență în fotbalul turc. Cel mai titrat antrenor român din istorie a antrenat două echipe de top din Istanbul, Galatasaray și Beșiktaș, dar și naționala mare a Turciei. Selecționerul României a fost întrebat, inevitabil, despre sentimentele pe care le trăiește la revenirea în „Țara Semilunii”.

„Este un joc foarte important. Ambele echipe se luptă pentru calificare, iar noi vom face orice pentru a câștiga această calificare. Aș fi sperat ca cel puțin 35% din public să fie din România. Iubesc foarte mult Turcia, mi-a adus multe satisfacții profesionale și de viață. M-am simțit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, dar profesia este altceva. Suntem aici pentru a câștiga acest meci. Într-adevăr, sunt foarte mulți jucători care au debutat cu mine. Când am venit selecționer, Turcia era cea mai bătrână echipă din Europa, dar am adus mai mulți jucători tineri”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Ce a spus Mircea Lucescu despre echipa pe care turcii o pot alinia joi seară

Întrebat despre Mircea Lucescu a dezvăluit că nimeni nu știe cum va arăta echipa la această oră. Selecționerul „tricolorilor” a explicat că orice jucători turci ar intra pe teren, elevii săi vor trebui să le țină piept:

„Meciul se joacă mâine, până atunci nu știe nimeni ce jucător va intra în teren. Pregătirea nu se face doar pentru echipa care a obținut până acum rezultate, ci și pentru ceilalți care sunt în jurul ei. Indiferent de cine va juca, fotbaliștii noștri au destulă valoare pentru a-și domina adversarul în meciul direct”, a dezvăluit selecționerul echipei naționale

Cum a comentat Lucescu comparația dintre Gică Hagi și Arda Guler

Arda Guler este unul dintre cei mai importanți jucători ai turcilor, deși vârsta sa i-ar permite să fie eligibil pentru regula „under” din SuperLiga, dacă ar fi fost român. La doar 21 de ani, mijlocașul lui Real Madrid este văzut ca un lider și În acest context, și a atras atenția și asupra altor fotbaliști turci extrem de valoroși.

„Nu este vorba doar despre Arda Guler, chiar dacă este o figură emblematică pentru naționala Turciei. Se poate vorbi și despre Yildiz, Demiral sau Muldur. Sunt jucători care au reușit să ajungă la echipe puternice europene și să se reîntoarcă în Turcia pentru a da valoare echipei naționale. Fotbalul se joacă 11 contra 11. Toți trebuie să participe la joc. Eu respect echipa Turciei și vreau să spun că îl admir pe Montella și sunt în relații foarte bune cu el. Am un respect foarte mare și pentru Fatih Terim, un tip deosebit pe care toată Turcia trebuie să-l aprecieze. El a adus și foarte mulți jucători români în campionatul Turciei, care au ajutat foarte mult echipele de acolo să crească. Eu cred în jucătorii români și în talentul lor, așa cum cred și în talentul jucătorilor turci”, a explicat Mircea Lucescu

Gest impresionant pe care Mircea Lucescu l-a făcut pentru stadionul pe care România va juca împotriva Turciei

Partida dintre Turcia și România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, la care „Il Luce” a antrenat între anii 2002 și 2004. Selecționerul „tricolorilor” a explicat că atunci când a plecat de la echipă a refuzat să primească banii pe doi ani de contract și că i-a lăsat în club pentru a fi folosiți în beneficiul stadionului:

„Îmi face plăcere să revin pe stadioanele turcești. Sunt printre cele mai frumoase și bine pregătite pentru performanță. Nu întâmplător cupele europene se joacă mai mereu aici. Mi-aș fi dorit ca și Turcia și România să fie împreună la Campionatul Mondial. Din păcate, nu se poate acest lucru, trebuie să ne înfruntăm, iar echipa cea mai bună să meargă mai departe. Indiferent de cine va fi, fotbalul din Est merită să aibă o echipă la Campionatul Mondial și să facă performanță. Când am plecat de la Beșiktaș mai avea doi ani de contract și am zis ca toți banii rămași să se folosească pentru adâncirea stadionului, care este unul dintre cele mai frumoase din lume”, a conchis Lucescu.