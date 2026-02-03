Sport

Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”

Detalii noi despre situația medicală a lui Mircea Lucescu! Ce ar fi putut duce la problemele selecționerului, aflat în continuare în spital
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.02.2026 | 22:30
Mircea Lucescu sunat in spital de fostul sau elev Ce ar fi dus de fapt la probleme selectionerului Asta la afectat
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ioan Ovidiu Sabău, fostul „elev” al lui Mircea Lucescu, a vorbit despre problemele medicale pe care le are în continuare selecționerul României, aflat încă internat la Spitalul Universitar din București. În mod evident, fostul antrenor de la U Cluj este destul de afectat de această chestiune, în baza relației foarte apropiate avute cu „Il Luce”.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit recent cu Mircea Lucescu, aflat din nou în spital

Fostul mijlocaș a dezvăluit că a vorbit chiar recent cu Lucescu la telefon, iar acesta i-a spus că se simte mai bine, dar acest lucru s-a întâmplat înainte ca experimentatul antrenor să ajungă din nou în spital în cursul zilei de luni, 2 februarie, așa cum FANATIK a informat în exclusivitate. 

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, Sabău a adus în discuție și posibile cauze care ar fi putut genera disconfortul medical resimțit de selecționerul României în acest început de an, pe lângă gripa severă care l-a împiedicat pe Mircea Lucescu să meargă în Antalya pentru a urmări de la fața locului echipele din SuperLiga aflate acolo în cantonament. 

Sabău a vorbit despre presiunea de la echipa națională ca posibil factor al problemelor medicale avute de selecționer

Astfel, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre un aspect care nu prea este adus de obicei în atenția opiniei publice, dar care este resimțit destul de puternic aproape de orice antrenor care activează la nivel înalt, și anume presiunea rezultatelor, cu atât mai mult cu cât este vorba chiar de selecționerul echipei naționale, și mai ales în contextul tensiunii generate de campania de calificare la Cupa Mondială, chestiune coroborată bineînțeles și cu vârsta înaintată a lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027

„Toată viața mea s-a legat de el, am activat 10 ani împreună. Vestea asta că e foarte bolnav mă dărâmă un pic, că nu e bine acum, că e în spital. Am vorbit cu el la telefon acum câteva zile, era mai bine, pleca acasă de la spital. Eu l-am sunat, el m-a resunat câteva ore mai târziu.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!
Digisport.ro
Lovitură uriașă: Cristiano Ronaldo a plecat din Arabia Saudită!

E meseria asta, e vârsta, oboseala, presiune, oameni care nu te înțeleg… A fost afectat la echipa națională, l-a măcinat, e o presiune mare, era implicat și își dorea să reușească, să aibă performanță. Sunt niște trăiri, nu conteaz. Eu îl înțeleg pentru că sunt la fel ca el.

Lupți să fi apreciat și uneori nu primești ce aștepți, ai dezamăgiri. Te hrănești cu succesul, dar trebuie să lupți și cu eșecul. Iar lupta asta lasă urme oricât de puternic ai fi. Nu contează cine va fi selecționer, va fi cineva, important acum e să auzim vești. Sănătatea e cea mai importantă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit prosport.ro. 

ADVERTISEMENT
Constantin Grameni, replică fabuloasă pentru contestatari după golul superb din Hermannstadt – Rapid...
Fanatik
Constantin Grameni, replică fabuloasă pentru contestatari după golul superb din Hermannstadt – Rapid 0-3: „Suporterii români de tastatură n-au cum să spună că a bătut vântul”
Costel Gâlcă a avut și o nemulțumire după Hermannstadt – Rapid 0-3. Antrenorul...
Fanatik
Costel Gâlcă a avut și o nemulțumire după Hermannstadt – Rapid 0-3. Antrenorul pune presiune pe Daniel Paraschiv
Victor Angelescu, anunț pentru rivale după FC Hermannstadt – Rapid 0-3: „Așa arată...
Fanatik
Victor Angelescu, anunț pentru rivale după FC Hermannstadt – Rapid 0-3: „Așa arată o echipă campioană!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Pasiunea lui Cornel Dinu nu avea limite. Cum a ajuns sub birou, lăsându-și...
iamsport.ro
Pasiunea lui Cornel Dinu nu avea limite. Cum a ajuns sub birou, lăsându-și jucătorii fără cuvinte: ”A dispărut!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!