Mircea Lucescu, sunat în spital de fostul său elev. Ce ar fi dus, de fapt, la probleme selecționerului: „Asta l-a afectat”

Ioan Ovidiu Sabău, fostul „elev” al lui Mircea Lucescu, a vorbit despre problemele medicale pe care le are în continuare selecționerul României, aflat încă internat la Spitalul Universitar din București. În mod evident, fostul antrenor de la U Cluj este destul de afectat de această chestiune, în baza relației foarte apropiate avute cu „Il Luce”.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit recent cu Mircea Lucescu, aflat din nou în spital

Fostul mijlocaș a dezvăluit că a vorbit chiar recent cu Lucescu la telefon, iar acesta i-a spus că se simte mai bine, dar acest lucru s-a întâmplat înainte ca experimentatul antrenor să ajungă din nou în spital în cursul zilei de luni, 2 februarie,

Cu această ocazie, Sabău a adus în discuție și posibile cauze care ar fi putut genera disconfortul medical resimțit de selecționerul României în acest început de an, care

Sabău a vorbit despre presiunea de la echipa națională ca posibil factor al problemelor medicale avute de selecționer

Astfel, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit și despre un aspect care nu prea este adus de obicei în atenția opiniei publice, dar care este resimțit destul de puternic aproape de orice antrenor care activează la nivel înalt, și anume presiunea rezultatelor, cu atât mai mult cu cât este vorba chiar de selecționerul echipei naționale, și mai ales în contextul tensiunii generate de campania de calificare la Cupa Mondială, chestiune coroborată bineînțeles și cu vârsta înaintată a lui Mircea Lucescu.

„Toată viața mea s-a legat de el, am activat 10 ani împreună. Vestea asta că e foarte bolnav mă dărâmă un pic, că nu e bine acum, că e în spital. Am vorbit cu el la telefon acum câteva zile, era mai bine, pleca acasă de la spital. Eu l-am sunat, el m-a resunat câteva ore mai târziu.

E meseria asta, e vârsta, oboseala, presiune, oameni care nu te înțeleg… A fost afectat la echipa națională, l-a măcinat, e o presiune mare, era implicat și își dorea să reușească, să aibă performanță. Sunt niște trăiri, nu conteaz. Eu îl înțeleg pentru că sunt la fel ca el.

Lupți să fi apreciat și uneori nu primești ce aștepți, ai dezamăgiri. Te hrănești cu succesul, dar trebuie să lupți și cu eșecul. Iar lupta asta lasă urme oricât de puternic ai fi. Nu contează cine va fi selecționer, va fi cineva, important acum e să auzim vești. Sănătatea e cea mai importantă”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit