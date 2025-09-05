Mircea Lucescu surprinde după România – Canada 0-3: „Rezultat înșelător! Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulțumit de joc”

Deși speranțele erau ridicate înaintea partidei, România a suferit o înfrângere severă în fața Canadei, pierzând la un scor de neprezentare. În ciuda acestui rezultat, Mircea Lucescu a surprins și a declarat că este mulțumit de jocul „tricolorilor”.

Mircea Lucescu surprinde după România – Canada 0-3: „Eu sunt mulțumit de joc”

. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

La finalul duelului, Mircea Lucescu a surprins și a declarat că scorul este unul mincinos și că e mulțumit de jocul prestat de elevii lui. , selecționerul a transmis că nu are pe cine altcineva să aducă.

“Nu e usturător (n.r – eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.

„De unde să iau un alt atacant? Greșeala de la golul 2 a fost încredibilă”

În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea.

Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri. Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.

(n.r – Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r – râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător. (n.r – Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu, conform .