Sport

Mircea Lucescu surprinde după România – Canada 0-3: „Rezultat înșelător! Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulțumit de joc”

Mircea Lucescu a oferit primele declarații după România - Canada 0-3. Ce a transmis selecționerul după eșecul usturător cu formația din America de Nord.
Iulian Stoica
05.09.2025 | 23:54
Mircea Lucescu surprinde dupa Romania Canada 03 Rezultat inselator Daca elimini golurile pe care leau marcat eu sunt multumit de joc
ULTIMA ORĂ
Mircea Lucescu, primele declarații după România - Canada 0-3. Sursă foto: sportpictures

Deși speranțele erau ridicate înaintea partidei, România a suferit o înfrângere severă în fața Canadei, pierzând la un scor de neprezentare. În ciuda acestui rezultat, Mircea Lucescu a surprins și a declarat că este mulțumit de jocul „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu surprinde după România – Canada 0-3: „Eu sunt mulțumit de joc”

România a cedat pe teren propriu în fața Canadei, scor 0-3. Primul gol a fost marcat de starul de la Juventus, Jonathan David, în minutul 11, ca doar 11 minute mai târziu Ali Ahmed să dubleze avantajul reprezentativei din America de Nord. Niko Sigur a risipit orice speranță în minutul 78, când a reluat spectaculos din careu.

La finalul duelului, Mircea Lucescu a surprins și a declarat că scorul este unul mincinos și că e mulțumit de jocul prestat de elevii lui. Întrebat dacă va chema un alt atacant pentru a-l înlocui pe Louis Munteanu, selecționerul a transmis că nu are pe cine altcineva să aducă.

ADVERTISEMENT

“Nu e usturător (n.r – eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.

„De unde să iau un alt atacant? Greșeala de la golul 2 a fost încredibilă”

În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea.

ADVERTISEMENT
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de...
Digi24.ro
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”

Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri. Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.

ADVERTISEMENT
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa...
Digisport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial

(n.r – Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r – râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător. (n.r – Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu, conform Antena Sport.

Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Victorii pe linie pentru...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Victorii pe linie pentru marile favorite. Toate rezultatele serii
România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu pe...
Fanatik
România – Canada 0-3, cea mai dură înfrângere a lui Mircea Lucescu pe propriul teren la națională! Ce eșecuri horror a mai avut „Il Luce” cu „tricolorii”
Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat în România...
Fanatik
Denis Drăguș, discuție cu Mircea Lucescu după ce a fost schimbat în România – Canada 0-3. A ratat ocazii importante
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Mircea Lucescu a clacat! Reacția selecționerului după ce Canada a făcut 3-0
iamsport.ro
Mircea Lucescu a clacat! Reacția selecționerului după ce Canada a făcut 3-0
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!