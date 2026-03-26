Mircea Lucescu, taxat după Turcia – România 1-0: „Pe ei nu s-a supărat? A stat o oră la îmbrățișări”

Mircea Lucescu s-a supărat la finalul meciului Turcia – România 1-0 când a fost întrebat dacă acesta a fost ultimul său meci pe banca echipei naționale și a plecat pur și simplu în timpul interviului. La scurt timp, antrenorul în vârstă de 80 de ani a fost criticat pentru acest gest chiar de către un fost internațional român.

De ce l-a criticat Gică Craioveanu pe Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0

Gică Craioveanu a spus că nu a înțeles această ieșire nervoasă a lui „Il Luce”, mai ales în contextul în care întrebările adresate de reporterul respectiv au fost, în opinia sa, mai mult decât pertinente. În plus, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova, printre altele, a dorit să sublinieze în acest context și faptul că Lucescu a fost foarte maleabil atunci când a venit vorba despre interacțiunile sale cu turcii la această partidă de la Istanbul.

„Foarte educat reporterul, a pus întrebări pertinente. Nu știu de ce s-a supărat nea Mircea. Pe ei nu s-a supărat? A stat o oră la îmbrățișări. Se supără pe un jurnalist care își face treaba?”, a spus în direct la Anterior momentului în care a plecat din interviu, apucase să transmită următoarele chestiuni vizavi de meci: „Din păcate, am pierdut. A fost un meci echilibrat. Ei au dominat mai mult la posesie, iar noi ne-am apărat foarte bine, foarte exact. Am așteptat momentul în care să slăbească linia lor defensivă, dar a venit târziu. Am avut și ghinion la acea bară.

Greșeala care a dus la gol putea fi evitată, știind cum am pregătit această perioadă. Se întâmplă astfel de lucruri: o fracțiune de secundă de neatenție și ai primit gol. Îmi pare rău. Turcia are o echipă bună, au alergat mult. Când mă gândesc că în campionatul nostru jucătorii aleargă 8-9 kilometri, e clar că rezultatele sunt în favoarea celor care depun mai mult efort.

Poate v-ați uitat și la turci, Çalhanoğlu mi-a spus că de la mine a învățat cel mai mult. Așa se cresc jucători pentru a evolua 10 ani la echipa națională. Sunt mulțumit că munca mea a lăsat ceva în urmă, dar eram de 10 ori mai fericit dacă echipa mea câștiga”.

Care a fost întrebarea care l-a iritat pe Mircea Lucescu

Selecționerul a fost întrebat dacă a luptat pentru a fi prezent la acest meci de baraj, în contextul problemelor medicale din ultima perioadă. De asemenea, dacă partida de la Istanbul a fost ultima pentru el pe banca României. „Nu am luptat cu nimeni, nici cu vreo problemă. Am venit din dorința de a fi aici”, a fost răspunsul său. Iar imediat a părăsit zona respectivă.