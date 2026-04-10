ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar întreaga lume a fotbalului a fost cutremurată. Peste 15.000 de oameni au vizitat sicriul fostului selecționer în cele două zile în care acesta s-a aflat la Arena Națională, un semn al importanței pe care „Il Luce” a avut-o pentru fanii din România. În acest context, Federația Română de Fotbal a luat o decizie surprinzătoare.

Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician

La magazinul partener al FRF de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” nu se găsește niciun obiect legat de Mircea Lucescu. Tehnicianul a plecat dintre noi în urmă cu 3 zile, la vârsta de 80 de ani, la mai puțin de o săptămână după ce și-a încheiat oficial al doilea mandat de selecționer al României, început în august 2024.

ADVERTISEMENT

Așadar, fanii care ar fi dorit să îl omagieze pe legendarul antrenor prin achiziționarea unui suvenir nu au avut oportunitatea de a face acest lucru. Din câte se pare, nu este o noutate, deoarece nici până în acest moment nu ar fi existat la magazin vreun obiect legat de legendarul tehnician, .

Ce decizii a luat FRF după decesul lui Mircea Lucescu

Federația Română de Fotbal se pregătea să anunțe următorul selecționer al echipei naționale de seniori, deoarece mandatul lui Mircea Lucescu se încheiase pe 2 aprilie, însă forul condus de Răzvan Burleanu a decis să amâne acest proces. Comitetul Executiv urma să ia decizia cu privire la noul selecționer miercuri, 8 aprilie, iar .

ADVERTISEMENT

De asemenea, Federația a anunțat că se va ține un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la toate partidele care se vor disputa în următoarea etapă din SuperLiga, Liga 2 și Liga 3. Acest lucru s-a întâmplat și la partidele din cupele europene, sau Estadio do Dragao.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Răzvan Burleanu după moartea lui Mircea Lucescu

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit o declarație emoționantă după decesul lui Mircea Lucescu. „Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători.

ADVERTISEMENT

A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a fost mesajul șefului FRF.