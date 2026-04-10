Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician

Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar moartea sa a avut un impact uriaș asupra fanilor români, care s-au adunat în număr mare pentru a-l omagia. În acest context, o decizie a FRF pare dificil de înțeles.
Bogdan Mariș
10.04.2026 | 06:50
Mircea Lucescu a decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. FOTO: Sport Pictures
Mircea Lucescu s-a stins pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, iar întreaga lume a fotbalului a fost cutremurată. Peste 15.000 de oameni au vizitat sicriul fostului selecționer în cele două zile în care acesta s-a aflat la Arena Națională, un semn al importanței pe care „Il Luce” a avut-o pentru fanii din România. În acest context, Federația Română de Fotbal a luat o decizie surprinzătoare.

La magazinul partener al FRF de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” nu se găsește niciun obiect legat de Mircea Lucescu. Tehnicianul a plecat dintre noi în urmă cu 3 zile, la vârsta de 80 de ani, la mai puțin de o săptămână după ce și-a încheiat oficial al doilea mandat de selecționer al României, început în august 2024.

Așadar, fanii care ar fi dorit să îl omagieze pe legendarul antrenor prin achiziționarea unui suvenir nu au avut oportunitatea de a face acest lucru. Din câte se pare, nu este o noutate, deoarece nici până în acest moment nu ar fi existat la magazin vreun obiect legat de legendarul tehnician, al cărui deces a avut un impact uriaș asupra fotbalului mondial.

Magazin oficial FRF
În magazinul partener al FRF de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” nu există niciun suvenir legat de Mircea Lucescu. FOTO: Fanatik

Ce decizii a luat FRF după decesul lui Mircea Lucescu

Federația Română de Fotbal se pregătea să anunțe următorul selecționer al echipei naționale de seniori, deoarece mandatul lui Mircea Lucescu se încheiase pe 2 aprilie, însă forul condus de Răzvan Burleanu a decis să amâne acest proces. Comitetul Executiv urma să ia decizia cu privire la noul selecționer miercuri, 8 aprilie, iar Gică Hagi părea a fi principalul favorit.

De asemenea, Federația a anunțat că se va ține un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu la toate partidele care se vor disputa în următoarea etapă din SuperLiga, Liga 2 și Liga 3. Acest lucru s-a întâmplat și la partidele din cupele europene, „Il Luce” fiind omagiat pe arene precum Camp Nou, Parc des Princes sau Estadio do Dragao.

Ce a declarat Răzvan Burleanu după moartea lui Mircea Lucescu

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a oferit o declarație emoționantă după decesul lui Mircea Lucescu. „Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători.

A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a fost mesajul șefului FRF.

  • 75 de meciuri a avut Mircea Lucescu pe banca echipei naționale, în cele două mandate
  • 2 echipe naționale a antrenat „Il Luce”: România și Turcia
