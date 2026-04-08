Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti

Mircea Lucescu s-a stins marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. Moștenirea și performanțele tehnicianului român vor rămâne însă eterne. ”Il Luce”, o legendă a fotbalului intern și internațional, este un tehnician care a schimbat destine, a creat mari echipe în țară și în străinătate și a cucerit peste 30 de trofee. Există mai multe capitole la care românul poate fi numit ”Unicul”. Care este ”tripla” istorică din sportul rege reușită de Lucescu pe care Mourinho, Guardiola, van Gaal, Trapattoni sau Ancelotti probabil că nu o vor egala niciodată.

Mircea Lucescu poate fi descris ca un mare fotbalist și un antrenor de legendă în România și în Europa. Încă dinainte de a agăța ghetele în cui, Il Luce a devenit tehnician. Aproape o jumătate de veac, el a condus de pe bancă echipe mari, la nivel de club sau reprezentative naționale. Totul a început pe 28 februarie 1979. Atunci, la doar 33 de ani, ”Il Luce” își începea incredibila sa călătorie în istoria tehnicienilor de top din ”sportul rege”. Era pe banca gazdelor la un Corvinul Hunedoara – Metalul București, meci din Cupa României. Echipa sa a pierdut, scor 1-3.

Ce a urmat apoi poate fi descris într-un singur cuvânt: istorie! Lucescu a scris pagini numeroase de istorie pe la toate echipele de club antrenate. În urmă, dacă privim, vedem peste 30 de trofee. Cele mai multe vin din 3 țări unde ”Il Luce” s-a simțit cel mai bine: România, țara-mamă, Turcia, probabil a doua sa casă, și Ucraina, locul unde românul a petrecut cea mai lungă perioadă: 15 ani.

Este cunoscut deja faptul că, de-a lungul carierei sale, . În această selectă ierarhie, românul este depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40). Există însă un capitol unde Lucescu nu este depășit de nimeni, dacă vorbim de lumea importantă a fotbalului din Europa.

Mircea Lucescu e singurul antrenor din lume, din istoria ”sportului rege”, care a câștigat titlul în 3 țări cu câte două rivale de tradiție. În România cu Dinamo și Rapid, în Turcia cu Galatasaray și Beșiktaș, iar în Ucraina le-a făcut campioane pe Șahtior Donețk și pe Dinamo Kiev. Mai sunt antrenori cu titluri în 3 sau mai multe țări, dar niciunul nu a realizat această ”pereche”: titlul cu două rivale tradiționale.

Când a câștigat Mircea Lucescu titlurile cu Dinamo și cu Rapid

În 1985, după aventura ca selecționer, Lucescu a revenit la prima sa ”dragoste”, Dinamo București, de această dată ca antrenor. Acesta a readus primul titlu de campioană al lui Dinamo după șase ani, în anul 1990. În această perioadă petrecută în Ștefan cel Mare, Lucescu a învins în cupele europene echipe de prim-plan, precum Inter Milano și Hamburg.

Din sezonul 1990-1991, Lucescu face primii pași în fotbalul din vest. A ajuns în Italia, la cluburile Pisa, Brescia, Reggiana și Inter Milano. De notat că, între Reggiana și Inter, a revenit pentru un an în România, la Rapid București, cu care a devenit campion în Divizia A (1998 – 1999). ”Il Luce” aducea un nou titlu în Giulești după o pauză de 32 de ani.

După 2000, Lucescu a realizat ”dubla” cu Galatasaray și Beșiktaș

în străinătate. În sezonul 2000-2001 își începe aventura în Turcia. Preia pe Galatasaray, alături de care a câștigat Supercupa Europei contra lui Real Madrid. De asemenea, sub conducerea lui ”Il Luce”, gruparea Cim Bom a ajuns până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, în sezonul 2000–2001. În sferturi, Galatasaray a fost învinsă de Real Madrid. În același sezon, Galatasaray a încheiat pe locul secund în campionatul Turciei, fiind depășită de rivala Fenerbahçe. În sezonul următor – 2001-2002 – Galatasaray a ajuns în faza secundă a Ligii Campionilor și a devenit campioană a Turciei.

În 2002 pleacă de la Galatasaray și semnează un contract cu rivala Beşiktaş. Rezultatele au venit instant. Chiar în primul sezon la conducerea noii echipe, Lucescu a cucerit titlul de campioană a Turciei cu noua sa echipă. A făcut-o exact în anul centenarului clubului, 2003. Titlul a fost câștigat cu un record la acea dată, de 85 de puncte.

Mircea Lucescu, 25 de trofee cu Șahtior și Dinamo Kiev

După cele două sezoane cu Beșiktaș (2002 – 2004), Mircea Lucescu schimbă țara. Ajunge la Donețk, în Ucraina. Pentru român începe cea mai lungă și mai încărcată (din punct de vedere al trofeelor) aventură din carieră. ”Il Luce” stă 12 ani pe banca lui Șahtior. Între 2004 și 2016, Lucescu i-a adus nu mai puțin de 22 de trofee. Între acestea: 8 titluri de campion și, mai ales, Cupa UEFA în 2009. Acesta a fost cel mai mare triumf al unui club est-european în ultimele decenii. În cei 12 ani, Lucescu a creat jucători de mare valoare, ca Fernandinho, Willian, Douglas Costa, Mkhitaryan. Aceștia, și mulți alții, au ajuns în topul mondial, la echipe ca Manchester City, Chelsea, Arsenal, Inter Milano sau Manchester United.

După o ”viață” aproape petrecută în Ucraina, din mai 2016 Lucescu se mută mai la est, tocmai în Rusia. În acel an semnează un contract pe două sezoane cu Zenit Sankt Petersburg. În 2016 ia și Supercupa Rusiei.

La 16 ani distanță de la aventura începută la Donețk, Lucescu revine în Ucraina. În 2020, acesta surprinde și alege să semneze cu rivala lui Șahtior, Dinamo Kiev. În ciuda ostilității cu care a fost întâmpinat de fani, Lucescu a ”vorbit” pe teren. Acesta a câștigat campionatul cu Dinamo chiar din primul sezon. A detronat chiar Șahtiorul. Grație acestui rezultat, românul a devenit primul antrenor care a câștigat titlul în Ucraina cu ambele mari forțe. Situația în Ucraina s-a complicat din cauza războiului. Astfel, Lucescu a demisionat de la conducerea lui Dinamo Kiev în 2023.