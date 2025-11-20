Mircea Lucescu va juca barajul de calificare la Cupa Mondială 2026 cu foștii săi elevi! Rezultatele lui „Il Luce” la naționala Turciei

ADVERTISEMENT

Prima experiență a lui Mircea Lucescu în rolul de selecționer a fost pe banca naționalei României, în perioada 1981-1986, însă după trei decenii în care a activat doar la nivel de club, „Il Luce” revenea în 2017 la o echipă națională: cea a Turciei. Mandatul său nu a fost unul de succes din punct de vedere al rezultatelor, însă tehnicianul a oferit debutul mai multor jucători importanți, unii dintre ei având mari șanse de a fi prezenți pe gazon la semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și România.

Ce rezultate a avut Mircea Lucescu în rolul de selecționer al Turciei

Mircea Lucescu l-a înlocuit pe legendarul Fatih Terim pe banca naționalei Turciei, în august 2017, moment în care preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018 erau în desfășurare. Turcia încă păstra șanse la calificare, însă acestea au fost spulberate în ultimele patru runde. La debutul lui „Il Luce”, turcii au cedat cu 0-2 pe terenul Ucrainei, iar apoi aceștia au obținut o primă victorie sub comanda selecționerului român, 1-0 cu Croația.

Finalul de campanie a fost însă extrem de dezamăgitor, 0-3 cu Islanda și 2-2 cu Finlanda, iar Turcia a încheiat grupa pe locul 4, cu 15 puncte, la 5 în urma Croației, care a mers la baraj și la 7 de surpriza Islanda, calificată direct la Mondial. Apoi, a urmat ediția inaugurală, 2018-2019, a Ligii Națiunilor, unde Turcia a fost repartizată în Liga B, într-o grupă cu Suedia și Rusia. Rezultatele nu s-au îmbunătățit nici în această competiție, echipa pregătită de Mircea Lucescu înregistrând un singur succes, 3-2 pe terenul Suediei, și trei înfrângeri. Turcia a încheiat grupa pe ultimul loc și ar fi trebuit să retrogradeze în Liga C, însă și-a păstrat locul în Liga B după ce UEFA a modificat formatul diviziilor.

Ce a declarat Mircea Lucescu după despărțirea de naționala Turciei

Liga Națiunilor avea să fie ultima competiție oficială a lui Mircea Lucescu pe banca echipei, acesta fiind demis în februarie 2019, înainte de startul campaniei de calificare pentru EURO 2020. În locul său a fost numit Șenol Guneș, tehnician sub comanda căruia naționala Turciei a realizat cea mai mare performanță din istoria sa, calificarea în semifinalele Cupei Mondiale din 2002.

În comunicatul oficial al Federației cu privire la despărțirea de , actualul selecționer al României mărturisea că Turcia va rămâne în inima sa. „Rezilierea a fost făcută de comun acord. Federaţia m-a sprijinit şi a crezut în mine. Obiectivul meu a fost să întineresc echipa naţională şi cred că mi-am făcut treaba, iar acum am ajuns la final de drum. Turcia va avea întotdeauna un loc special în inima mea”, afirma la acel moment „Il Luce”.

Mircea Lucescu se va reîntâlni la baraj cu foştii elevi de la naţionala Turciei

Dacă obiectivul lui „Il Luce” pe banca Turciei a fost să întinerească lotul, se poate spune că această țintă a fost atinsă, deoarece mai mulți jucători care au debutat sub comanda tehnicianului român au evoluat constant începând de atunci la prima reprezentativă, având mari șanse să se afle pe teren chiar și la barajul cu România, despre care .

Fundașul dreapta Zeki Celik (AS Roma), fundașul central Merih Demiral (Al Ahli, ex-Juventus), fundașul Mert Muldur și mijlocașul ofensiv Irfan Can Kahveci (ambii Fenerbahce) sunt jucători importanți pentru naționala antrenată momentan de Vincenzo Montella, participând inclusiv la acțiunile din ultimele luni.

Printre „veteranii” rămași la națională din mandatul lui Mircea Lucescu se mai numără și elevul lui Cristi Chivu de la Inter, Hakan Calhanoglu, fundașul Caglar Soyuncu (Fenerbahce, ex-Atletico Madrid), mijlocașul Kaan Ayhan (Galatasaray) și portarul Mert Gunok (Beșiktaș).