“Mircea Lucescu va rămâne selecţioner în această campanie!” Verdict în direct la Fanatik SuperLiga după dezastrul din preliminarii

Rezultatele obținute de echipa națională a României în luna septembrie l-au făcut pe Mircea Lucescu să anunțe la FANATIK SUPERLIGA că nu se opune să lase altcuiva postul de selecționer. Ce verdict au dat specialiștii FANATIK.
După ce Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate la emisiunea „DON Giovanni” că întâlnirea decisivă dintre Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu va avea loc marți, 16 septembrie, specialiștii FANATIK au opinat în legătură cu situația selecționerului.
Robert Niță este convins că „IL Luce” va duce la bun sfârșit actuala campanie. Ulterior, fostul rapidist a precizat și numele jucătorilor care merită să fie titulari la prima reprezentativă, rostind un nume agreat și de Bănel Nicoliță.
„Eu cred că domnul Lucescu va rămâne campania asta. Și mai cred că, o soluție de luat în seamă, pentru titularizare, este Opruț. Și Chipciu… Dar a venit pentru că s-a accidentat Borza. Dacă nu era accidentarea lui Borza…
Sunt convins că a cântărit foarte mult atitudinea lui Chipciu în discuția cu domnul Lucescu. Foarte mult, și de aceea mă gândesc că poate fi o soluție pentru viitoarele acțiuni.
Domnul Lucescu ține cont de lucrurile astea și pe unde a antrenat s-a uitat și la caracterele jucătorilor. Reacția lui Chipciu este favorabilă, fără doar și poate”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA, aprobat ulterior și de Bănel Nicoliță: „Eu zic că și Chipciu este o soluție. Are și fizic și experiență!”.