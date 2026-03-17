Mircea Lucescu, vrăjit de un fotbalist care a jucat două meciuri ca titular în 2026! Cine poate fi surpriza selecționerului la meciul cu Turcia

Pe lista stranierilor care au primit convocări preliminare, pentru meciul cu Turcia (26 martie, ora 19.00), se regăsește și Marius Corbu, fotbalistul de 23 de ani, legitimat la Ferencvaros Budapesta. Mircea Lucescu pare vrăjit de acest tânăr fotbalist, care are însă o mare problemă.
Corbu are doar două meciuri ca titular în 2026. El a jucat 65 de minute în partida MTK Budapesta – Ferencvaros 2-3, disputat pe 23 februarie, și 46 de minute în partida Ferencvaros – Kazincbarcika 2-1, care a avut loc pe 1 martie.
În rest, Corbu a avut apariții meteorice, ultima lui apariție însemnând șase minute jucate pe 8 martie. Per total, Marius a prins doar 193 de minute în acest an calendaristic, fără a marca vreun gol sau a reuși vreo pasă de gol.
Marius Corbu, care poate juca pe mai multe poziții la mijlocul terenului, dar și ca inter, a făcut un salt important în carieră în această iarnă. Ungurii de la Ferencvaros au plătit 1,3 milioane de euro pentru el, iar fotbalistul a plecat de la APOEL Nicosia.
Acolo bifase 19 meciuri în acest sezon, 4 goluri și 6 pase decisive. Corbu s-a întors în campionatul Ungariei, unde mai jucase patru sezoane la Academia Puskas.
În vara lui 2025, fotbalistul a evoluat în toate meciurile de la Euro U21. La vremea respectivă, Marius Corbu a fost lăudat de Daniel Pancu, care a spus despre el că are o capacitate remarcabilă de efort. “Corbu se duce ușor spre 13 kilometri alergați într-un meci, e o mașină!”, a spus actualul antrenor al lui CFR Cluj.
Ferencvaros, la care este legitimat Marius Corbu, este una dintre performerele Europa League. Echipa are șanse mari de a se califica în sferturile de finală ale competiției, după ce a învins cu Braga, scor 2-0, în manșa tur a play-offului.
Românul n-a jucat însă niciun meci pentru maghiari în cupele europene. În campionat, Ferencvaros este pe locul doi în campionat, la un punct în spatele liderului Gyor.
Fotbalistul român, născut la Bacău, dar care are și cetățenie maghiară, a ieșit în evidență zilele trecute, când a pozat cu steagul Ungariei.
Cu prilejul zilei de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, echipa lui, Ferencvaros, una dintre cele mai importante echipe din campionatul maghiar, a creat o colecție specială de tricouri albe, unde steagul Ungariei se află pe mijlocul pieptului, dar și în dreptul inimii.
Clubul a decis să prezinte tricourile cu o ședință foto specială la care au participat jucătorii, inclusiv Marius Corbu, care se află pe lista preliminară a stranierilor, alcătuită de Mircea Lucescu, în perspectiva meciului cu Turcia.
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).