Mircea Lucescu vrea să îi schimbe postul lui Nicolae Stanciu la naţională: “I-am spus de atâtea ori!”

Mircea Lucescu a fost în Italia, pentru a-l urmări la lucru pe decarul naționalei României, pe , clubul patronat de Dan Șucu.

Mircea Lucescu vrea să-l avanseze pe Nicolae Stanciu: „Să nu se mai epuizeze”

, în Coppa Italia. de la 15 metri, în vinclul din dreapta al porții adverse. Mircea Lucescu a fost în tribună la meciul respectiv și a discutat cu antrenorul de la Genoa, Patrick Vieira, despre mijlocașul român.

„ . A jucat pe o poziție pe care și eu încerc să-l conving să joace, să fie cât mai aproape de poarta adversă. A jucat în spatele vârfului. Eu îl foloseam, pentru că în faza defensivă trebuia să vină al treilea la mijlocul terenului, în faza de atac trebuia să se ducă în spatele mijlocașilor adverși pentru a putea primi mingea. El se întoarce cu ușurință, șutează foarte bine de la distanță, are ultima pasă foarte bună. Aș fi vrut să nu se mai epuizeze în acțiuni începute la 30 de metri de poarta noastră. Până să ajungi la poarta adversă îți lipsește acea prospețime de a fi decisiv.

Pretențiile lui Mircea Lucescu de la Nicolae Stanciu: „Să marcheze la fiecare două, trei meciuri”

Da (n.r. – el trebuie să fie mai inteligent în gestionarea efortului). El aleargă enorm. De multe ori își epuizează energia pe care ar putea să o folosească în faza de finalizare. De aceea – sunt opt meciuri – n-a marcat niciun gol la echipa națională. Foarte util, mai ales prezența lui în raport cu ceilalți jucători, dar un jucător care trebuie să marcheze la fiecare două, trei meciuri.

La meciurile noastre, îi cer, în momentul în care intrăm în posesie și trebuie să construim, să plece în spatele mijlocașilor adverși, să nu rămână al treilea mijlocaș, cum era obișnuit. Pasul îl face ușor, ușor. N-a fost obișnuit să facă asta, dar o va face. E un băiat foarte inteligent, are și calități tehnice deosebite și sunt convins că va reuși”, a declarat selecționerul Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

De ce nu l-a transferat Mircea Lucescu pe Virgil Ghiță

Selecționerul României a analizat și prestațiile lui Florin Tănase la FCSB, jucător pe care îl vede drept concurent direct pe post cu Nicolae Stanciu. „Acolo mai e și Tănase. Cel puțin cât am văzut eu, mi-a plăcut foarte mult. N-am văzut ultimul meci, am auzit că n-a mai jucat atât de bine. Dar e cel mai în formă de la FCSB”, a mai spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Nu în ultimul rând, Il Luce a vorbit și despre Virgil Ghiță, fundașul lui Hannover, în liga a doua din Germania. Selecționerul și-a amintit cum a vrut să-l transfere atunci când o antrena pe Dinamo Kiev. „Ghiță mie mi-a plăcut întotdeauna. Am vrut să îl iau la Dinamo Kiev. N-a venit, pentru că a început atunci războiul în februarie și mi-a spus că nu poate să vină, că îi năștea soția. L-am înțeles, dar l-am urmărit apoi permanent. Și faptul că a ajuns în campionatul Germaniei, la o echipă care se bate pentru a promova, înseamnă foarte mult. E un băiat foarte serios”, a concluzionat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.